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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

قبل بداية العام الدراسي الجديد.. إليك قائمة بأسعار الكتب الخارجية 2025

أسعار الكتب الخارجية
أسعار الكتب الخارجية 2025

قبل بداية العام الدراسي الجديد.. إليك قائمة بأسعار الكتب الخارجية 2025.. مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025، يتزايد البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن أسعار الكتب الخارجية لمختلف المراحل التعليمية، وننشر لكم خلال السطور التالية قائمة بأسعار الكتب الخارجية 2025 للعام الدراسي الجديد،  حيث يمكن الاطلاع على الأسعار وتفاصيل الشراء عبر الرابط المخصص.

أسعار الكتب الممكنخارجية 2025

 إليك قائمة بأسعار الكتب الخارجية 2025

أماكن الحصول على الكتب الخارجية 2025

يمكن للطلاب وأولياء الأمور شراء الكتب الخارجية من المكتبات المتوفرة في جميع المحافظات.

أسعار الكتب الخارجية 2025

أسعار كتب "الامتحان"

  • اللغة العربية (الصف الأول الإعدادي): 135 جنيهًا.
  • العلوم (الصف الأول الإعدادي): 120 جنيهًا.
  • اللغة العربية (الصف الثاني الإعدادي): 140 جنيهًا.
  • العلوم (الصف الثاني الإعدادي): 120 جنيهًا.
  • اللغة العربية (الصف الثالث الإعدادي): 145 جنيهًا.
  • العلوم (الصف الثالث الإعدادي): 130 جنيهًا.
  • الكيمياء (الصف الثالث الثانوي): 220 جنيهًا.
  • الأحياء (الصف الثالث الثانوي): 140 جنيهًا.
  • الجيولوجيا (الصف الثالث الثانوي): 225 جنيهًا.
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”أبرزها كتاب المعاصر وسلاح التلميذ”.. أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد 2025

أسعار كتب "المعاصر"

  • كونكت (كي جي وان وكي جي تو): 100 جنيه.
  • بلس كي جي وان وكي جي تو: 130 جنيهًا.
  • كونكت (الصف الأول الابتدائي): 120 جنيهًا.
  • كونكت (الصف الثاني الابتدائي): 125 جنيهًا.
  • كونكت بلس (الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي): 165 جنيهًا.
أسعار الكتب الخارجية 2025

أسعار كتب "الأضواء"

  • اللغة الإنجليزية (كي جي وان وكي جي تو): 85 جنيهًا.
  • الرياضيات (الصف الأول الابتدائي): 100 جنيه.
  • اللغة العربية (الصف الأول الابتدائي): 115 جنيهًا.
  • الرياضيات (الصف الثاني الابتدائي): 110 جنيهات.
  • اللغة العربية (الصف الثاني الابتدائي): 120 جنيهًا.
  • اللغة العربية (الصف الثالث الابتدائي): 125 جنيهًا.
  • الرياضيات (الصف الثالث الابتدائي): 115 جنيهًا.
أسعار الكتب الخارجية 2025

أسعار كتب "Bit by Bit"

  • كونكت 1 (الصف الأول الابتدائي) وكونكت 2 (الصف الثاني الابتدائي): 95 جنيهًا.
  • الصف الأول والثاني الإعدادي: 105 جنيهات.
  • كونكت 3 (الصف الثالث الابتدائي): 100 جنيهات.
  • كونكت 4 (الصف الرابع الابتدائي): 105 جنيهات.

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