وزير التربية والتعليم يرأس اجتماعًا لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية ويبحث تطوير آليات العمل

ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية لمناقشة سُبل تحسين آليات العمل بهذه المدارس، لذلك تكشف “الموجز” كافة تفاصيل الاجتماع.

وقال وزير التربية والتعليم إن اهتمام الوزارة الكبير بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية، مشيدًا بنجاح النموذج الياباني في تطوير التنشئة الاجتماعية وبناء شخصية الطلاب، وخلق بيئة تعليمية متميزة.

توجيهات وزير التربية والتعليم

و استعرض وزير التربية والتعليم نظام التعليم في 51 مدرسة مصرية يابانية تضم حوالي 13 ألف طالب، وناقش تفعيل أنشطة التوكاتسو في 30 مدرسة حكومية قائمة، بالإضافة إلى إضافة 70 مدرسة جديدة للعام الدراسي 2024-2025، ليصبح الإجمالي 100 مدرسة موزعة على 16 محافظة.

وزير التربية والتعليم

أساليب تطبيق فلسفة التوكاتسو اليابانية

شمل الاجتماع استعراضًا لأساليب تطبيق فلسفة التوكاتسو اليابانية، وتقييم مدى تنفيذ الأنشطة بشكل صحيح من قبل المعلمين، كما تم مناقشة مقترحات الأعضاء حول تطوير العملية التعليمية في هذه المدارس ومواجهة التحديات التي تواجهها.

المشاركين في الاجتماع

حضر الاجتماع شيرين حمدي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ونيفين حمودة، المشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الفريق التعليمي في الوحدة، والأستاذ مالك الرفاعي، مدير عام الوحدة.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

في سياق آخر، عقد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مشروع مواءمة مخرجات الدراسة مع سوق العمل، والذي جاء برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد محمد عبداللطيف على أهمية التركيز على التنمية البشرية، مشددًا على ضرورة تقييم الوضع الحالي من خلال النظر إلى الماضي والمستقبل، مشيرًا إلى أن التغيرات العالمية السريعة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، تتطلب تعزيز الابتكار والتوسع في التعليم والتدريب لمواكبة التنافس العالمي.

أهمية تحديث المناهج التعليمية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية تحديث المناهج التعليمية وتطوير مهارات التدريس لتأهيل الطلاب بما يتماشى مع التغيرات العالمية، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الكوادر التعليمية لتتماشى مع المعايير العالمية الجديدة.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن التعاون بين الجهات المعنية يعد أساسيًا لتحقيق هذه الرؤية وتطوير نظام تعليمي يواكب تطلعات المستقبل.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية تضافر الجهود بين الوزارات المعنية لتطوير منظومتي التعليم والتدريب، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وفقًا لرؤية مصر 2030.

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