وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي يناقشان تأهيل الكوادر التعليمية لتلبية احتياجات سوق العمل

بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف عُقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مشروع المواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور ووزير العمل محمد جبران، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من الضروري التركيز على التنمية البشرية، مشددًا على أهمية النظر إلى الماضي والمستقبل لتقييم الوضع الحالي، لذلك يكشف “الموجز” كافة تفاصيل الاجتماع.

وزير التربية والتعليم

تصريحات وزير التربية والتعليم

وأوضح وزير التربية والتعليم أن التغيرات العالمية المتسارعة، مثل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، تستدعي تعزيز الابتكار، حيث أصبح التنافس على المستوى العالمي وليس المحلي فقط.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الحاجة الملحة لتطوير المناهج التعليمية ومهارات التدريس بهدف تأهيل الطلاب لمواكبة هذه التحولات، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الكوادر التعليمية لتتوافق مع المعايير العالمية الجديدة.

كما أكد وزير التربية والتعليم أن التعاون بين الجهات المعنية هو المفتاح لتحقيق هذه الرؤية وتطوير نظام تعليمي يتناسب مع تطلعات المستقبل.

إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل

وفي بداية الاجتماع، شدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة تكاتف الجهود بين الوزارات المعنية لتطوير منظومتي التعليم والتدريب، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المتغير، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح أن الربط بين الدراسة وسوق العمل يمكن تحقيقه من خلال جانبيْن: الجانب الأكاديمي عبر برامج الجامعات المختلفة، والجانب المهني عبر مراكز التميز الجامعية التي تعمل على سد الفجوة بين المعرفة النظرية ومتطلبات السوق.

تحديث منظومة التدريب المهني

أكد وزير العمل على التزام الوزارة بتحديث منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى وجود شبكة واسعة من المراكز الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات لتأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح أن الجهود الحالية تركز على تحديث هذه المراكز وتزويدها ببرامج تدريبية متطورة بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، مع أهمية الشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية ومبادرة "ابدأ" لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة واستعادة مكانة العامل المصري في الأسواق العالمية.

وزير التربية والتعليم

تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارات

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل وتحديد أولوياته، لاستخدام نتائج الدراسة في توجيه جهود الوزارات لتطوير برامج تأهيل الخريجين بما يتماشى مع متطلبات السوق.

المشاركين في الاجتماع

حضر الاجتماع الدكتور محمد يوسف، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عمر شريف، القائم بأعمال أمين عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد العناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار عاطف عمر، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير. كما حضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر، والدكتور أيمن بهاء الدين، ومن وزارة العمل، الأستاذ عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي.

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