بعد وضع نظام جديد.. اعرف موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية.. في هذا التاريخ

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية.. تزداد عمليات البحث عبر محرك "جوجل"، من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حتي يعرفوا الموعد المحدد لبدء الدراسة للعام الجديد لهذا العام، من أجل تحضير وشراء المستلزمات والأدوات الخاصة بالدراسة.

في التقرير التالية، يستعرض لكم موقع "الموجز"، أبرز التفاصيل حول موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية، وهي كما يلي:

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية



أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل، بأنه تم تحديد ميعاد بداية العودة للمدارس الحكومية، وقد يكون من بداية شهر أكتوبر المقبل لعام 2024، ويستمر العام الدراسي الأول لشهر يناير القادم وبداية عام جديد 2025، حيث تظل المدراس لفترة تصل لثلاث أشهر، ثم 3 أشهر أخرى بالفصل الدراسي الثاني حتى نهاية العام الدراسي.

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تطبيق نظام حضور الطلاب 3 أيام في الأسبوع



بنأء على ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتضح أن المعلومات التي تم تداولها حول تطبيق نظام حضور الطلاب 3 أيام أسبوعيًا بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد لتقليل الكثافات داخل الفصول هي معلومات خاطئة ولم تصدر عن الوزارة.

الوزارة لم تصدر أي تصريحات سابقة في هذا الشأن، وبالتالي هذه المعلومات المتداولة عبر مجموعات التواصل الاجتماعي لا تمثل خططها الفعلية للعام الدراسي الجديد.

من المهم الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بأي تغييرات محتملة في نظام الحضور المدرسي للطلاب.

موعد بدء الدراسة 2024 للجامعات



من المتوقع بأن يبدأ العام الدراسي الجديد لهذا العام في الجامعات بذات الوقت التي يبدأ فيه دخول الطلاب للمداس، سوف يكون نفس الشهر، وهو أكتوبر، وخاصة بعد الانتهاء من كافة أعمال التنسيق لطلاب الفرقة الأولي، بالعام الدراسي المقبل 2025\2024.

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