إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025.. اعرف التفاصيل
تزايدت التساؤلات حول إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 بعد قرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عن تقليص بعض مواد الثانوية العامة بالصف الأول والثاني والثالث الثانوي حيث يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتبسيط المناهج وتقليل الأعباء الدراسية على الطلاب.
إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد
ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل حول إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 هذا التغيير يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط المناهج الدراسية وتقليل الأعباء على الطلاب.
هل تم إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 ؟
قال الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس إن حقيقة إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 وأي مواد أخرى إشاعات مغرضة حيث أن وزير التربية والتعليم أعلن نصًا بتقليص مواد الثانوية العامة وجعل بعضها غير مضاف للمجموع فقط.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة 2025 مشكلة كبيرة ولكن في حقيقة الأمر الوزارة لم تقم بإلغائها أو تهميشها ويمكن لأولياء الأمور والطلاب التأكد من حقيقة ذلك عبر الصفحة الشخصية للمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شدي زلطة.
إشاعات إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025
تداولت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 حيث نشر بعض النشطاء: “ علمي علوم: تم إلغاء مادة الجيولوجيا واللغة الاجنبية الثانوية”.
نظام الثانوية العامة الجديد
أما علمي رياضة: “تم إلغاء مادة الرياضة التطبيقية واللغة الاجنبية الثانوية، أما الأدبي: تم إلغاء مادة علم النفس واللغة الأجنبية الثانية”.
حقيقة إلغاء مادة الجيولوجيا في النظام الجديد
لم تعلن وزارة التربية والتعليم أو الوزير عن إلغاء مادة الجيولوجيا من النظام الجديد بل جعلت مادة الجيولوجيا اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس خارج المجموع الكلي، مما يخفف الضغط على الطلاب ويتيح لهم التركيز على المواد الأساسية.
قرارات نظام الثانوية العامة الجديد 2025
- دمج المواد: تم دمج مناهج الكيمياء والفيزياء والأحياء في مادة جديدة تُسمى "العلوم المتكاملة"، بهدف تبسيط المحتوى العلمي للطلاب.
- مواد خارج المجموع: أصبحت مواد اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلم النفس خارج المجموع الكلي، مما يخفف الضغط على الطلاب ويتيح لهم التركيز على المواد الأساسية.
- تعديل مواد الصف الأول الثانوي: سيبدأ طلاب الصف الأول الثانوي العام الجديد بدراسة ستة مواد بدلًا من عشرة مواد التي كانت تُدرس في العام الماضي. كما تم إعادة تصميم مادة الجغرافيا بحيث تُلغى من منهاج الصف الأول الثانوي وتُدرس فقط في الشعبة الأدبية في السنة التالية.
- مواد الصف الثاني الثانوي: سيدرس طلاب الصف الثاني الثانوي ست مواد فقط بدلًا من ثمانية مواد في العام الماضي، مع توزيع المواد بحسب الشعبة (علمية أو أدبية).
- مواد الصف الثالث الثانوي: سيكتفي طلاب شعبة العلمي علوم بدراسة خمس مواد فقط، وهي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء. وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا مواد نجاح ورسوب فقط. أما شعبة العلمي رياضيات، فستدرس خمس مواد رئيسية أيضًا، مع تحويل اللغة الأجنبية الثانية إلى مادة نجاح ورسوب.
- الشعبة الأدبية: طلاب الشعبة الأدبية في الصف الثالث الثانوي سيدرسون خمس مواد رئيسية فقط، وهي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء، بينما تكون اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس مواد نجاح ورسوب خارج المجموع.
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