إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025.. اعرف التفاصيل

تزايدت التساؤلات حول إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 بعد قرارات وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عن تقليص بعض مواد الثانوية العامة بالصف الأول والثاني والثالث الثانوي حيث يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتبسيط المناهج وتقليل الأعباء الدراسية على الطلاب.

إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل حول إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 هذا التغيير يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط المناهج الدراسية وتقليل الأعباء على الطلاب.

هل تم إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 ؟

قال الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس والتقويم التربوي بجامعة عين شمس إن حقيقة إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 وأي مواد أخرى إشاعات مغرضة حيث أن وزير التربية والتعليم أعلن نصًا بتقليص مواد الثانوية العامة وجعل بعضها غير مضاف للمجموع فقط.

الدكتور تامر شوقي استاذ علم النفس والتقويم التربوي

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة 2025 مشكلة كبيرة ولكن في حقيقة الأمر الوزارة لم تقم بإلغائها أو تهميشها ويمكن لأولياء الأمور والطلاب التأكد من حقيقة ذلك عبر الصفحة الشخصية للمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شدي زلطة.

إلغاء مادة الجيولوجيا

إشاعات إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025

تداولت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء مادة الجيولوجيا من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 حيث نشر بعض النشطاء: “ علمي علوم: تم إلغاء مادة الجيولوجيا واللغة الاجنبية الثانوية”.

نظام الثانوية العامة الجديد

أما علمي رياضة: “تم إلغاء مادة الرياضة التطبيقية واللغة الاجنبية الثانوية، أما الأدبي: تم إلغاء مادة علم النفس واللغة الأجنبية الثانية”.

حقيقة إلغاء مادة الجيولوجيا في النظام الجديد

لم تعلن وزارة التربية والتعليم أو الوزير عن إلغاء مادة الجيولوجيا من النظام الجديد بل جعلت مادة الجيولوجيا اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس خارج المجموع الكلي، مما يخفف الضغط على الطلاب ويتيح لهم التركيز على المواد الأساسية.

قرارات نظام الثانوية العامة الجديد 2025