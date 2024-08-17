وزير التربية والتعليم يصل محافظة الشرقية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد 2025

وصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف صباح اليوم إلى ديوان عام محافظة الشرقية، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث جاءت الزيارة لمراجعة الآليات والحلول التي ستطبقها الإدارات التعليمية في المحافظة لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية، سد العجز في المعلمين، وجذب الطلاب للمدارس.

يستعرض "الموجز" تفاصيل زيارة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى ديوان محافظة الشرقية، حيث قام بمراجعة الآليات والحلول التي ستطبقها الإدارات التعليمية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية.

في بداية اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على حرصه لتعزيز التعاون مع محافظة الشرقية لتحسين العملية التعليمية، وتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الوزارة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، وضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية

زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة الشرقية

من جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالوزير وقيادات التعليم، مؤكداً التزام المحافظة بدعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية وتنفيذ الخطط التعليمية بكفاءة وفعالية.

ومن المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم والمحافظ اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس في المحافظة لمناقشة الإجراءات التنفيذية لخطة الوزارة، استعدادًا للعام الدراسي المقبل 2024-2025. كما سيقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المباني المدرسية بالمحافظة.

المشاركين في استقبال وزير التربية والتعليم

كان في استقبال وزير التربية والتعليم لدى وصوله كل من المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور أيمن بهاء الدين، نائب الوزير، والدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد كجك، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى قيادات الوزارة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، والأستاذ علي عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة الإسكندرية

وفي سيق أخر، زار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقر ديوان عام محافظة الإسكندرية، يوم الخميس الماضي وذلك ضمن جولاته المستمرة بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تعوق تطوير منظومة التعليم على أرض الواقع، واستعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وزير التربية والتعليم

وفي إطار الزيارة، عبر وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة الإسكندرية، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع المحافظة لمواجهة التحديات والارتقاء بمنظومة التعليم. من جانبه، رحب المحافظ أحمد خالد حسن سعيد بالوزير وقيادات التعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم أن المحافظة تستعد لتوفير كافة الإمكانيات لدعم جهود الوزارة في تحسين جودة التعليم. من المقرر أن يعقد الوزير والمحافظ اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس لمناقشة مقترحات وآليات مواجهة تحديات الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين. كما سيقومان بتفقد عدد من مباني المدارس في المحافظة.

وزير التعليم يتابع تنفيذ آليات القضاء على الكثافات الطلابية بمحافظة الإسكندرية

«لله الأمر من قبل ومن بعد».. رسالة تأبين من مدرسي الفلسفة والمنطق لموادهم في نظام الثانوية العامة الجديد 2025