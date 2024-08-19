حقيقة إلغاء أجزاء من المناهج في مادة الفلسفة والفيزياء بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد

بعد جدلًا واسعًا من أولياء الأمور بشأن إلغاء وحذف أجزاء من المناج بـ نظام الثانوية العامة الجديد 2025، قال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين إنه لم يتم إلغاء مادة الفلسفة من نظام الثانوية العامة بل سيتم تدريسها بالصف الأول الثانوي بشكل مكثف، لأن الشعبة الأدبية والعلمية يحتاجوها.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة بشأن حذف أو إلغاء أجزاء من المناهج بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025 في مواد الفلسفة والكيماء والفيزياء، بالإضافة إلى معرفة المتغيرات الجديد والمقصود بمادة العلوم المتكاملة.

ونفى نائب وزير التربية والتعليم خلال مكالمة هاتفية على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى ما تداول بشأن تغير مناهج الثانوية العامة، مؤكدًا أن المناهج لم تتغير من نظام الثانوية العامة الجديد 2025 ولكن نعيد ترتيبها.

حقيقة إلغاء مواد من نظام الثانوية العامة الجديد

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم أن الكتب الإلكترونية بالمواد ستكون متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن في حالة وجود تكرار في بعض مواد الرياضة والفيزياء فستكتفي بتعميقها وضمها فقط.

نائب وزير التربية والتعليم

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى العلوم المتكاملة تشمل جميع المعلومات المتكاملة عن الكيمياء والفيزياء بدلائل وحقائق علمية موضحة، موضحًا أن الدمج الفيزياء والكيماء هو عبارة عن دمج بدون حذف أي محتوى من مواد الثانوية العامة فهي عبارة عن تغير مسمى المادتان لتصبح “مادة العلوم المتكاملة”.

هل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد مخالف للقانون؟

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن القرارات المتخذة بشأن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد 2025 مطابقة للقانون وليس مخالفة لأي بنود، لافتًا إلى أن لا يمكن لطلاب الثانوية العامة أن يكونوا حقل تجارب والتعديلات مدروسة وفقًا للقانون والأصول العلمية.

وزير التربية والتعليم

إعداد قوائم الفصول

ولفت إلى أنه تم إعداد قوائم الفصول والمتوسط العام 45 طالبًا في الفصل على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى في بناء فصول لأستعياب الطلاب في المدارس حيث تم زيادة أيضًا الحصص الدراسية إلى 50 دقيقة وزيادة أسابيع الدراسة.

وتطرق نائب وزير التربية والتعليم إلى أن هناك مدرسون مصريون يقومون بالتدريس أون لاين للطلاب في الدول الغربية.

حقيقة إلغاء مادة التاريخ من 3 ثانوي

وفي سياق متصل، أكد نائب وزير التربية والتعليم، أن مادة التاريخ تعتبر من المواد الأساسية للصفين الأول والثاني الثانوي، نافياً وجود أي تغييرات شاملة في الإدارات التعليمية التابعة للوزارة.

وأوضح أن مادة التاريخ ستخضع لإعادة تنظيم في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، حيث ستكون مقررة على جميع طلاب الصف الثاني الثانوي، سواء في القسم العلمي أو الأدبي، اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.

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