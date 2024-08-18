إلغاء إجازة السبت في المدارس.. وزير التعليم يكشف سبب الدراسة لمدة 6 أيام أسبوعيَا بالعام الدراسي الجديد

إلغاء إجازة السبت في المدارس.. يتساءل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن عدد أيام الدراسة للمدارس بالعام الدراسي الجديد، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي أعلنها وزير التربية والتعليم، حيث انتشرت شائعات حول إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس.

ويستعرض "الموجز" التفاصيل الكاملة المتعلقة عن عدد أيام الدراسة للمدارس بالعام الدراسي الجديد والإجراءات الجديدة التي من المقرر تفعيلها خلال الأيام المقبلة والتي تخص حل مشكلة الكثافة الطلابية.

عدد أيام الدراسة للمدارس بالعام الدراسي الجديد

أعلن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن عدد أيام الدراسة للمدارس بالعام الدراسي الجديد سيبلغ 6 أيام في الأسبوع، وسيتم تخصيص 5 أيام للتعليم الأكاديمي ويوم واحد للأنشطة، مما يعني أن الدراسة ستستمر طوال الأسبوع مع إلغاء إجازة السبت لبعض الإدارات التعليمية.

عدد أيام الدراسة للمدارس بالعام الدراسي الجديد

حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس

لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس ومن المقرر أن يكون يوم السبت يومًا اختياريًا، وليس إجباريًا، وقد يُخصص للأنشطة الطلابية، مما يعني أنه لن يكون يومًا أساسيًا للدراسة في المدارس.

وفي هذا السياق قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم إن قرار إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس أو زيادة عدد أيام الدراسة للمدارس بالعام الدراسي الجديد لم يتم اتخاذه على مستوى الوزارة، وإنما تُرك لسلطة الإدارات التعليمية المحلية، الهدف من هذا القرار هو تعزيز الفرص لممارسة الأنشطة الطلابية التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب.

عدد أيام الدراسة للمدارس

زيادة عدد أيام الدراسة للمدارس

وأشار المصدر إلى أنه في حال تقرر زيادة عدد أيام الدراسة للمدارس لتشمل يوم السبت، فسيكون ذلك مقتصرًا على بعض المدارس الحكومية لتخفيف الكثافة الطلابية في الفصول، مضيفًا أن كل إدارة تعليمية ستحدد بنفسها المدارس التي ستخضع لهذا التعديل.

ولفت إلى أن قرار إلغاء إجازة السبت للمدارس من عدمه سيتم وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية على حدة، بما في ذلك معدلات الكثافة الطلابية والحلول المقترحة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان أسماء المدارس التي ستعمل وفق النظام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي، حيث سيتم تحديد ما إذا كانت الدراسة ستستمر لخمسة أو ستة أيام في الأسبوع بناءً على أوضاع كل مدرسة.

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