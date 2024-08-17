حقيقة إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس في العام الدراسي الجديد 2025

إلغاء إجازة يوم السبت للمدارس.. شهدت محركات البحث، تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حول إمكانية إلغاء إجازة يوم السبت في المدارس من قِبل وزارة التربية والتعليم العام الدراسي 2024/2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

مصير إجازة يوم السبت في المدارس

وفي هذا السياق، كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن قرار إلغاء إجازة السبت لم يتم اتخاذه على مستوى الوزارة، وإنما تم تركه لسلطة الإدارات التعليمية المحلية، كما ان الهدف من ذلك هو تعزيز الفرص لممارسة الأنشطة الطلابية التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب، وأشار المصدر إلى أنه في حال تقرر زيادة عدد أيام الدراسة لتشمل يوم السبت، فسيكون ذلك مقتصرًا على بعض المدارس الحكومية، وذلك لتقليل الكثافة الطلابية في الفصول.

إجازة يوم السبت.. وأضاف المصدر أن كل إدارة تعليمية ستحدد بنفسها المدارس التي ستخضع لهذا التعديل، موضحًا أن قرار إلغاء إجازة السبت من عدمه سيتم وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية على حدة، بما في ذلك معدلات الكثافة الطلابية والحلول المقترحة.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن أسماء المدارس التي ستعمل وفق النظام الدراسي الجديد قبل بداية العام الدراسي، حيث سيتم تحديد ما إذا كانت الدراسة ستستمر لخمسة أو ستة أيام في الأسبوع بناءً على أوضاع كل مدرسة على حدة.

وفي سياق اخر، وصل الدكتور محمد عبد اللطيف صباح اليوم لديوان عام محافظة الشرقية، وذلك لمتابعة استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد 2024-2025، حيث جاءت الزيارة من أجل مراجعة الآليات والحلول التي ستطبقها الإدارات التعليمية في المحافظة لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية، بالإضافة لسد العجز في المعلمين، وجذب الطلاب للمدارس.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على حرصه لتعزيز التعاون مع محافظة الشرقية لتحسين العملية التعليمية، وتنفيذ الخطط الموضوعة من قبل الوزارة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة، وضمان سير العملية التعليمية بشكل منضبط وجاذب للطلاب.

اقرأ أيضا:

ما مصير المعلمين بعد تقليص المواد في نظام الثانوية العامة الجديد 2025؟

حقيقة إلغاء الفلسفة والمنطق وبعض المواد الأخرى من نظام الثانوية العامة الجديد 2025