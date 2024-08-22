وزيرا التربية والتعليم والبيئة يبحثان دمج الطلاب في العمل البيئي

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا مع وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، بهدف تعزيز التعاون بين الوزارتين لدمج طلاب المدارس في الأنشطة البيئية، وناقشوا خلال الاجتماع سبل تعزيز الوعي البيئي بين الطلاب وتطبيق المبادرات البيئية داخل المدارس.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن الاجتماع حيث أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على أهمية دمج المفاهيم البيئية الحديثة، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية، في المناهج الدراسية.

وزير التربية والتعليم

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى إلى تعليم الطلاب مفاهيم البيئة الصحيحة منذ الصغر، بالإضافة إلى تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية تجاه بيئتهم من خلال تطبيق مبادرات بيئية عملية.

تصريحات وزير التربية والتعليم



أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ مبادرات بيئية مثل "إعادة تدوير المخلفات" داخل المدارس، بالإضافة إلى مواصلة تشجير المدارس ضمن إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وزير التربية والتعليم

دعم وزارة البيئة لمبادرات المدارس

من جهتها، أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية دور المدارس في تطبيق فكرة تدوير المخلفات على أرض الواقع. وأشارت إلى إمكانية تنفيذ مسابقة لاختيار أفضل مدرسة في جمع وفرز المخلفات على مدار العام، مما سيسهم في رفع الوعي البيئي بين الطلاب وتنمية السلوكيات الإيجابية لديهم تجاه البيئة.

وزير التربية والتعليم

التعاون المشترك وآليات التنفيذ



حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من الوزارتين، حيث ناقشوا آليات التعاون المشترك لتفعيل المبادرات البيئية في المدارس على مستوى الجمهورية. وتم الاتفاق على وضع خطة لتنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف البيئية وتعزيز الوعي لدى الطلاب بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية.

أشاد وزير التربية والتعليم بالنجاح الذي حققته المدارس المصرية اليابانية في تطوير التنشئة الاجتماعية وبناء شخصية الطلاب، معبرًا عن حرص الوزارة على التوسع في هذا النموذج التعليمي المتميز الذي يساهم في خلق بيئة تعليمية فريدة.

وزير التربية والتعليم

توجيهات وزير التربية والتعليم



استعرض الوزير نظام التعليم في 51 مدرسة مصرية يابانية، التي تضم نحو 13 ألف طالب، وأكد على ضرورة تفعيل أنشطة التوكاتسو في 30 مدرسة حكومية قائمة. كما أعلن عن خطط الوزارة لإضافة 70 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي 2024-2025، ليرتفع إجمالي المدارس المصرية اليابانية إلى 100 مدرسة موزعة على 16 محافظة.

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