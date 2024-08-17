برلماني : قرارات وزير التربية والتعليم بشأن إلغاء ودمج مواد الثانوية العامة تحتاج لموافقة مجلس النواب

إلغاء ودمج مواد الثانوية العامة .. قال النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب إن قرارات وزير التربية والتعليم بشأن إلغاء ودمج مواد الثانوية العامة تحتاج لموافقة برلمانية من مجلس النواب لافتا إلي ان قرارات الوزير لم تعرض علي المجلس بسبب الإجازة البرلمانية .

وشدد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب في تصريح خاص لـ “الموجز” إن قرارات إلغاء ودمج مواد الثانوية العامة يجب أن تكون مدروسة ومحل إجماع من كافة أطراف العملية التعليمة



تطوير نظام الثانوية العامة في مصر هو جزء أساسي من جهود الحكومة لتحسين جودة التعليم وزيادة كفاءة النظام التعليمي. وفي السنوات الأخيرة، تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين هذا النظام، من أبرزها:

1. تطبيق نظام التقييم الجديد

نظام التقييم التراكمي: تم استبدال النظام التقليدي للثانوية العامة، الذي يعتمد على امتحان نهائي واحد يحدد مستقبل الطالب، بنظام تراكمي يعتمد على تقييم مستمر على مدار ثلاث سنوات. هذا النظام يهدف إلى تقليل الضغوط النفسية على الطلاب وتشجيع التعلم المستمر بدلاً من الاعتماد على الحفظ فقط.

التقييم بالألوان: بدلاً من الدرجات التقليدية، يعتمد النظام الجديد على الألوان لتقييم أداء الطلاب، مما يساعد في تقديم صورة أوضح عن مستوى كل طالب في كل مادة.

2. استخدام التكنولوجيا في التعليم

الامتحانات الإلكترونية: تم إدخال نظام الامتحانات الإلكترونية كجزء من خطة التحول الرقمي، حيث أصبح الطلاب يؤدون الامتحانات على أجهزة التابلت بدلاً من الأوراق التقليدية. هذا الإجراء يهدف إلى تقليل نسبة الغش وتحسين دقة التصحيح.

بنك المعرفة المصري: يوفر هذا المنصة موارد تعليمية رقمية للطلاب والمعلمين، مما يتيح الوصول إلى معلومات موثوقة ومحدثة تدعم المناهج الدراسية.

3. تطوير المناهج الدراسية

التركيز على المهارات الحياتية: تم تحديث المناهج الدراسية لتشمل مواد تنمي المهارات الحياتية مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والعمل الجماعي. هذه المناهج تسعى إلى إعداد الطلاب للحياة العملية بعد التخرج.

تحديث المحتوى التعليمي: تم إدخال تعديلات على المناهج لتكون أكثر شمولاً وحداثة، وتعكس التطورات العلمية والتكنولوجية.

4. تحسين تدريب المعلمين

برامج تدريبية مكثفة: تم تنظيم برامج تدريبية للمعلمين للتأقلم مع النظام الجديد، خصوصاً فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم وتطبيق أساليب التدريس الحديثة.

تطوير أدوات التقييم: تم تدريب المعلمين على كيفية تقييم الطلاب بشكل أكثر دقة وموضوعية باستخدام أدوات التقييم الحديثة.

5. تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية

توفير موارد تعليمية مجانية: تحاول الدولة مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال توفير مصادر تعليمية مجانية عبر الإنترنت، مثل الدروس المسجلة على بنك المعرفة المصري وغيرها من المنصات التعليمية.

هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين التعليم الثانوي وتطوير نظام الثانوية العامة ليكون أكثر كفاءة وعدلاً، بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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