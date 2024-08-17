مفاجأة للمعلمين.. أبرز قرارات وزير التربية والتعليم خلال زيارته للشرقية

التقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بمحافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمناقشة رؤية الوزارة للتغلب على التحديات الحالية في النظام التعليمي والحلول التي تم تحديدها.

ويكشف “الموجز” كافة التفاصيل عن توجيهات وزير التربية والتعليم وأهم القرارات التي اتخذها خلال زيارته لحافظة الشرقية، حيث أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالاجتماع، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو توضيح الخطط المستقبلية والتأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات لتحقيق التحسينات المطلوبة في التعليم المصري.

وزير التربية والتعليم

توجيهات وزير التربية والتعليم

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق النتائج المرجوة التي ستساهم في تطوير المنظومة التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الطلاب حيث استعرض الوزير رؤية وزارة التربية والتعليم لمواجهة التحديات الأساسية، مثل نقص المعلمين، وارتفاع كثافة الفصول الدراسية، وضرورة جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي.

توفير 469 ألف معلم لسد العجز

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في العالم، يضم أكثر من 25 مليون طالب، مع حاجة ملحة لإنشاء أكثر من 250 ألف فصل جديد، وتوفير ما يقرب من 469 ألف معلم لسد العجز الحالي.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه الرؤية استندت إلى زيارات ميدانية شملت أكثر من 10 محافظات، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية، إلى جانب مراجعات دقيقة أجراها خبراء مختصون.

وزير التربية والتعليم

أهمية الحوار المجتمعي

وأضاف وزير التربية والتعليم أن فريقًا من الباحثين التابعين للوزارة أجرى دراسة مقارنة مع أفضل 20 دولة في مجال التعليم، مشددًا على أهمية الحوار المجتمعي والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية في مختلف المحافظات لمواجهة التحديات القادمة.

وزير التربية والتعليم

أهمية التعاون لتحقيق التطور المنشود

وأشاد نواب البرلمان بالخطة التي قدمتها الوزارة، وأكدوا على أهمية التعاون لتحقيق التطور المنشود في العملية التعليمية. كما عبروا عن دعمهم الكامل للوزارة في تنفيذ هذه الرؤية الطموحة التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم في مصر وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

جدير بالذكر، زار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، صباح اليوم إلى محافظة الشرقية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد 2024-2025. ركزت الزيارة على مراجعة الآليات لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية، وسد العجز في أعداد المعلمين، وجذب الطلاب

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