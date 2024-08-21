الآن اعرف خطوات الاستعلام عن وظائف التربية والتعليم 2024

تنشر “الموجز” للراغبين في الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024، رابط وخطوات الاستعلام عن وظائف التربية والتعليم حيث توفر بوابة الوظائف الحكومية التي يديرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إمكانية الاستعلام عبر الإنترنت باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم.

كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024:

زيارة الموقع الرسمي:

رابط بوابة الوظائف الحكومية: يمكنك زيارة بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي بوابة الوظائف الحكومية.

إدخال المعلومات المطلوبة:

الرقم القومي: أدخل الرقم القومي الخاص بك.



رقم التقديم: أدخل رقم التقديم الذي حصلت عليه أثناء التسجيل في المسابقة.

الاستعلام:

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر "استعلام" لمعرفة نتيجة قبولك أو رفضك في المسابقة.

شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2024:

الجنسية:

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية المصرية.

السمعة والسلوك:

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

المؤهل الدراسي:

يجب أن يكون المتقدم خريجًا من كلية التربية، بتخصص رياض الأطفال أو قسم رياض الأطفال أو طفولة مبكرة.

أو حاصلًا على دبلوم مهني من إحدى كليات تربية الطفولة المبكرة أو كليات تربية رياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

شهادة الميلاد الكمبيوتر: أصل الشهادة. بطاقة الرقم القومي: صورة منها. المؤهل الدراسي: نسخة من الشهادة الثانوية العامة أو الدرجات العليا، ويجب أن تحمل النسخة التوقيعات والختم الرسمي للجهة المانحة.

المعاملة الجنائية: شهادة حسن سير وسلوك (فيش جنائي) موجهة إلى وزارة التربية والتعليم. شهادة الخدمة العسكرية: شهادة الإعفاء من الجيش أو إتمام الخدمة العسكرية بشكل نهائي.

ملاحظات إضافية:

تأكد من تحديث معلوماتك الشخصية بانتظام لضمان سهولة الاستعلام عن النتائج.

إذا كنت تواجه أي صعوبات في استخدام الموقع أو في إدخال البيانات، يمكنك التواصل مع الدعم الفني للبوابة عبر الأرقام أو البريد الإلكتروني المتوفر على الموقع.

تجدر الإشارة إلى أن متابعة الأخبار والتحديثات المتعلقة بالمسابقة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة الوظائف الحكومية ستساعدك على البقاء على اطلاع دائم على أي تغييرات أو مستجدات.

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