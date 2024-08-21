توجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن تغيير تخصصات المعلمين والتحويل الوظيفي

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا بفتح باب التقدم لتغير تخصصات المعلمين الراغبين في الانتقال من التخصصات التي تشهد فائضًا لتدريس المواد التي تعاني من نقص، بما يتناسب مع مؤهلاتهم الأصلية، وذلك تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين.

ويستعرض "الموجز" كافة التفاصيل بشأن تغير تخصصات المعلمين وإجراءات وخطوات المطلوبة للمعلمين الراغبين في التحويل بين التخصصات، بالإضافة إلى الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة لتحقيق الانتقال بما يتناسب مع احتياجات المدارس والتخصصات المتاحة، وذلك لضمان تلبية متطلبات العملية التعليمية بشكل متوازن ومتكامل.

تغير تخصصات المعلمين

توجيهات وزارة التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم غدًا الخميس الموافق 22 أغسطس كآخر موعد لتقديم البيانات المعتمدة لتغير تخصصات المعلمين للراغبين في التحويل، على أن يتم إرسالها في نسخة إلكترونية على قرص مدمج، بالإضافة إلى فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع المعلمين الذين تم تعيينهم في تخصصات لا تتوافق مع مؤهلاتهم الدراسية، لتدريس المواد التي تتناسب مع مؤهلاتهم.

معالجة نقص المعلمين في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم توجيهًا عاجلاً للمديريات التعليمية بخصوص معالجة نقص المعلمين في المدارس، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وطلبت الوزارة إجراء حصر لبيانات المعلمين المساعدين المتعاقدين وفقًا لتخصصات مؤهلاتهم الأصلية، بالتعاون بين التوجيه الفني والتنسيق المختص.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بإرسال نسخة معتمدة من هذا الحصر إلكترونيًا على قرص مدمج إلى الإدارة العامة للشئون الوظيفية في ديوان عام الوزارة، وذلك قبل نهاية يوم الخميس القادم، لعرضها على السلطة المختصة لإصدار قرار بإعادة تسكينهم وفقاً لتخصصاتهم.

تغير تخصصات المعلمين

شروط تغيير المسمى الوظيفي

يجب أن تكون الملفات مستوفاة مع توقيعات حديثة.

تُقبل طلبات تغيير المسمى الوظيفي وفقًا لتخصص المعلم في الكادر.

لا يُسمح للمعلمين الحاصلين على تربية شعبة تعليم ابتدائي أو شعبة تعليم أساسي بالانتقال من

المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية.

لا يجوز تغيير التخصص من مادة إلى أخرى إلا في حالة الحصول على مؤهل عالٍ تربوي

جديد يتوافق مع المادة المراد النقل إليها.

يُسمح بالتقديم لتغيير المسمى الوظيفي من أخصائي أو أمين مكتبة إلى مادة دراسية والعكس إذا

كان المؤهل مناسبًا لهذا التغيير وفقًا لوصف كل مادة.

يُسمح بالنقل من مرحلة تعليمية إلى أخرى إذا كان المؤهل مناسبًا.

لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين المثبتين على صناديق خاصة إلا بعد حصولهم على كادر المعلم.

لا يُسمح بالانتقال من المرحلة الابتدائية إلى مراحل أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات متتالية على ندب المعلم، مع ضرورة أن يكون المعلم قد عمل بمدرسة تعليم أساسي وقدم جداول لثلاث

سنوات متتالية بكامل نصابه معتمدة من الموجه الأول للمادة.

يتم إخطار المعلمين الذين تمت الموافقة المبدئية على طلباتهم من قبل الوزارة بمتابعة موقع الأكاديمية لمعرفة نتيجة الاختيار، وعدم تقديمهم طلبات أخرى لهذا العام.

يجب على المعلمين الذين غيروا مسماهم الوظيفي في الفترة من سنوات سابقة التقدم بطلبات جديدة لتغيير المسمى الوظيفي لهذا العام.

يتم التغيير في ضوء العجز في المادة، التخصص، المرحلة، والوظيفة المراد النقل إليها.

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