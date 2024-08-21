غدا الخميس أخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

تظلمات الثانوية العامة 2024 .. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن آخر فرصة لتقديم تظلمات على نتيجة الثانوية العامة للعام 2024، والتي ستكون يوم الخميس 22 أغسطس 2024. إليك التفاصيل الخاصة بتقديم التظلمات:

وتقدم “الموجز” خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024:

تقديم طلب تظلمات الثانوية العامة 2024 :

الرابط الإلكتروني لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024 : يمكن تقديم طلب التظلم من خلال الرابط التالي: تظلمات الثانوية العامة.

دفع الرسوم:

مبلغ التظلم: 300 جنيه مصري عن المادة الواحدة.

طرق الدفع: يمكن دفع الرسوم عبر أحد منافذ الدفع البنكي المخصصة مثل البريد المصري، فورى، وقتى، إيجى باى، سداد، ضامن، أمان، مصارى، بيى، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، وأموال.

التقديم الإلكتروني:

اختيار المواد: بعد دفع الرسوم، يجب على الطالب الدخول إلى الموقع الإلكتروني واختيار المادة أو المواد التي يرغب في التظلم عليها.

متابعة الموقع:

التحديثات: يجب متابعة الموقع الرسمي للوزارة بشكل شبه يومي لمعرفة مواعيد ومكان الاطلاع على تظلمات الثانوية العامة 2024 ، وكذلك الاطلاع على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 .

لطلاب مدارس المتفوقين ومدارس المكفوفين:

الذهاب إلى لجنة النظام والمراقبة: يمكن لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) لتقديم التظلم، بعد سداد الرسوم في منافذ الدفع.



ملاحظات مهمة:

الموعد النهائي: يجب تقديم الطلب ودفع الرسوم قبل نهاية يوم الخميس 22 أغسطس 2024.

الاستجابة للتظلمات: بعد تقديم التظلم، يتم تحديد موعد ومكان الاطلاع على التظلم وإعلان النتائج.

تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان شفافية وموضوعية في تقييم نتائج امتحانات الثانوية العامة ، وتوفير فرصة للطلاب لتصحيح أي أخطاء قد تكون قد حدثت في تقييم درجاتهم.

وتسعى وزارة التربية والتعليم في مصر إلى تطوير نظام الثانوية العامة بشكل مستمر لتحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب في ظل التغيرات العالمية. يشمل هذا التطوير عدة جوانب رئيسية تهدف إلى تحديث المناهج، تحسين طرق التقييم، وتعزيز تجربة التعلم. إليك أبرز التطورات والمبادرات المتعلقة بتطوير الثانوية العامة في مصر:

1. تطوير المناهج الدراسية:

المنهج الجديد: تم تحديث المناهج الدراسية لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات سوق العمل والتكنولوجيا الحديثة. تشمل المناهج الجديدة مواداً تركز على مهارات التفكير النقدي والتحليل، إلى جانب العلوم والتكنولوجيا.

التعليم التفاعلي: إدخال أساليب تدريس تفاعلية ومشروعات عملية لتعزيز الفهم العميق للمواد الدراسية.

2. تطوير نظام التقييم:

التقييم المستمر: تغيير نظام التقييم ليشمل التقييم المستمر طوال العام الدراسي، بدلاً من الاعتماد فقط على الامتحانات النهائية.

الامتحانات الإلكترونية: إدخال نظام الامتحانات الإلكترونية لتسهيل عملية التقييم وضمان دقتها وموضوعيتها.

3. إدخال نظام البوكليت:

نظام البوكليت: تم إدخال نظام البوكليت في امتحانات الثانوية العامة، الذي يهدف إلى تقليل الغش والتلاعب من خلال دمج أسئلة الاختيار من متعدد وأسئلة مقالية في ورقة امتحان واحدة.

4. تطوير البنية التحتية:

تحسين المدارس: تجديد وتطوير البنية التحتية للمدارس الثانوية لتوفير بيئة تعليمية ملائمة. يشمل ذلك تحديث الفصول الدراسية، تجهيز المعامل، وتوفير موارد تعليمية حديثة.

التكنولوجيا: إدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال استخدام اللوحات الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

5. التدريب والتطوير المهني للمعلمين:

برامج تدريبية: تنظيم برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتعزيز مهاراتهم في استخدام الأساليب الحديثة في التدريس والتقييم.

معايير الجودة: وضع معايير جديدة لتقييم أداء المعلمين وتقديم الدعم والتطوير المهني لهم.

6. تحسين نظام التنسيق:

التنسيق الإلكتروني: تطوير نظام التنسيق الجامعي ليكون أكثر شمولية ومرونة، مما يتيح للطلاب تسجيل رغباتهم وتحديث بياناتهم بشكل إلكتروني.

تقليل الاغتراب: إدخال إجراءات لتقليل الاغتراب الطلابي عن طريق توفير خيارات أقرب لمكان سكن الطلاب.

7. تطوير التعليم الفني والتدريب المهني:

تحسين التعليم الفني: تعزيز جودة التعليم الفني والتدريب المهني لربط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل.

شراكات مع الصناعة: إقامة شراكات مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتوفير فرص تدريب عملية للطلاب.

8. دعم الطلاب:

البرامج العلاجية: تقديم برامج علاجية للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في بعض المواد الدراسية.

الإرشاد الأكاديمي: توفير خدمات الإرشاد الأكاديمي والنفسي للطلاب لمساعدتهم في تخطي التحديات الدراسية والشخصية.

9. تحسين الشفافية:

التظلمات: إتاحة فرصة تقديم التظلمات على نتائج الامتحانات بطرق إلكترونية تسهم في تعزيز الشفافية والعدالة.

10. التعلم الذاتي:

تعزيز مهارات التعلم الذاتي: تشجيع الطلاب على تطوير مهارات التعلم الذاتي والبحث، وذلك من خلال توفير موارد تعليمية متنوعة ومناهج مرنة.

تُعَكِس هذه المبادرات والجهود التزام وزارة التربية والتعليم في مصر بتحسين جودة التعليم وتطوير نظام الثانوية العامة ليواكب التغيرات والتحديات الحديثة.

اقرأ أيضًا

اعرف موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024 بالجامعات لجميع الشعب

حقيقة تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس