انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025 ويشاع بين البعض أن هناك تغييرات محتملة في مواعيد بدء الدراسة، مما أثار قلق الطلاب وأولياء الأمور.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن حقيقية تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025 حيث تأتي هذه الشكوك في وقت حساس حيث يتطلع الجميع إلى تحديد موعد بداية الدراسة، ويبحثون عن تأكيدات رسمية حول هذه المعلومات المتداولة.

حقيقة تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

وفي هذا الشأن، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم شادي زلطة، إن لا صحة حول المتداول بشأن تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025 ، مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ في موعدها المحدد، وذلك وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنت مسبقًا.

تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

أوضح متحدث زلطة أن الوزارة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس في الوقت المحدد، مشددًا على عدم وجود أي تغييرات في المواعيد المعتمدة.

وردًا على الشائعات المتعلقة بشأن تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025 ننشر لكم الخريطة الزمنية الرسمية من وزارة التربية والتعليم لموعد بدء الدراسة بالمدارس وهي كالتالي:

تأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

الخريطة الزمنية لبداية العام الدرسي الجديد

وفيما يلي مواعيد بدء العام الدراسي الجديد 2024-2025 وامتحانات الفصلين الدراسيين:

21 سبتمبر: بدء الدراسة بالمدارس.

11 يناير: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

25 يناير: بدء إجازة منتصف العام الدراسي.

8 فبراير: بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

24 مايو: بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

31 مايو: بدء امتحانات الدبلومات الفنية.

14 يونيو: بدء امتحانات الثانوية العامة.

وفي سياق أخر، أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن الكتب الخارجية المتاحة لطلاب الثانوية العامة غير مرخصة من الوزارة، وقد تختلف في محتواها عن المناهج الرسمية. كما أشار إلى أن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة لعام 2025 تهدف إلى توزيع المحتوى بشكل أكثر تركيز، دون إلغاء أي مادة، مع تعزيز التدريب العملي للطلاب.

اقرأ أيضًا

أول تعليق لـ التربية والتعليم بشأن تفعيل البصمة في المدارس للمعلمين والطلاب بداية من العام الدراسي

قبل بداية العام الدراسي الجديد.. إليك قائمة بأسعار الكتب الخارجية 2025