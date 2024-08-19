نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة الرسمي.. «إليك الرابط»

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة لعام 2024 إلى ضرورة متابعة رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 ، عبر الموقع الرسمي للوزارة، مشددة على أهمية هذا الإجراء لتحديد موعد الاطلاع على كراسة الإجابة في الكنترولات المعنية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

آخر موعد لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

أوضحت الوزارة أن الموعد النهائي لتقديم طلبات التظلم سيكون في 22 أغسطس الجاري، مما يترك أمام الطلاب فترة زمنية محدودة لتقديم طلباتهم.

رابط الاستعلام وتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2024

يمكن للطلاب الدخول إلى الرابط المخصص لتقديم تظلمات الثانوية العامة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. من خلال هذا الرابط، يمكنهم تقديم طلبات التظلم وتحديد المواد التي يرغبون في مراجعتها.

تظلمات الثانوية العامة 2024

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2024 وإجراءات السداد

يتطلب تقديم التظلم دفع رسوم قدرها 300 جنيه مصري لكل مادة، ويمكن سداد هذه الرسوم من خلال منافذ الدفع البنكي المتعددة مثل البريد المصري، فورى، وقتي، إيجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص موبايل، وأموال. بعد إتمام الدفع، يجب على الطالب العودة إلى الموقع الإلكتروني لاختيار المواد التي يرغب في مراجعتها.

تظلمات الثانوية العامة 2024

متابعة الموقع الرسمي بعد تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة

أكدت الوزارة على أهمية متابعة الموقع الرسمي يوميًا للاطلاع على مواعيد وأماكن الاطلاع الخاصة بالتظلمات، بالإضافة إلى معرفة نتائج التظلم بمجرد ظهورها. هذه المتابعة تضمن للطلاب فرصة متكاملة لمراجعة درجاتهم والتأكد من دقتها، مما يعزز من مصداقية النتائج النهائية.

تظلمات مدارس المتفوقين والمكفوفين

بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، أشارت الوزارة إلى إمكانية تقديم تظلماتهم من خلال التوجه مباشرة إلى لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ)، وذلك في المواعيد المحددة لهم بعد سداد الرسوم المقررة.

تقديم تظلمات الثانوية العامة 2024

كما بينت الوزارة انه على جميع الطلاب الذين يشعرون بأن نتائجهم لا تعكس مستوى أدائهم الحقيقي على الإسراع بتقديم التظلمات قبل انتهاء الموعد النهائي، لضمان الحصول على حقوقهم الأكاديمية الكاملة. هذه العملية تمثل جزءًا أساسيًا من التزام الوزارة بالشفافية في منظومة التعليم.

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