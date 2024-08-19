«التنسيق».. إليك مصروفات الجامعات الأهلية 2024.. |تفاصيل

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن مصاريف الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2024-2025، لدراسة الخيارات المتاحة أمامهم قبل بدء تنسيق الجامعات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2024

من المتوقع أن تحدد وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2024 بعد اعتماد نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة، وذلك بناءً على عدد المقاعد الشاغرة في كل جامعة ومدى الإقبال عليها.

الجامعات الأهلية 2024

توقعات تنسيق الجامعات الأهلية 2024-2025

من المتوقع أن يشهد تنسيق الجامعات الأهلية لهذا العام ارتفاعًا مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لزيادة نسب النجاح في جميع المواد مقارنة بعام 2023.

مصاريف الجامعات الأهلية 2024-2025

جامعة حلوان الأهلية:

كلية طب الأسنان: 120 ألف جنيه. كلية العلاج الطبيعي: 100 ألف جنيه. كلية الهندسة: 70 ألف جنيه. كلية العلوم: 50 ألف جنيه. كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال: 60 ألف جنيه. كلية الفنون والفنون التطبيقية: 60 ألف جنيه. كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات: 75 ألف جنيه. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 45 ألف جنيه.

جامعة جنوب الوادي الأهلية:

كلية الطب والجراحة: 130 ألف جنيه. كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه. كلية الصيدلة الإكلينيكية: 90 ألف جنيه. كلية التمريض: 50 ألف جنيه. كلية الهندسة: 50 ألف جنيه. كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 50 ألف جنيه. كلية الألسن (لغة إنجليزية وترجمة): 30 ألف جنيه. كلية الألسن (لغة فرنسية وترجمة): 30 ألف جنيه.

الجامعات الأهلية 2024

جامعة الزقازيق الأهلية:

كلية طب وجراحة الفم والأسنان: 110 ألف جنيه. كلية الصيدلة (برنامج فارم دي - صيدلة إكلينيكية): 85 ألف جنيه. كلية الهندسة (برنامج الميكاترونيك - برنامج هندسة الإنشاءات والتشييد): 60 ألف جنيه. كلية الحاسبات والمعلومات (برنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات - برنامج المعلوماتية الطبية - برنامج نظم معلومات الطيران): 55 ألف جنيه. كلية التمريض: 45 ألف جنيه.

جامعة بني سويف الأهلية:

كلية الطب البشري: 110 ألف جنيه. كلية طب الفم والأسنان: 90 ألف جنيه. كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه. كلية الصيدلة: 80 ألف جنيه. كلية العلوم: 35 ألف جنيه. كلية التمريض: 50 ألف جنيه. كلية الحاسبات: 50 ألف جنيه. كلية الهندسة: 60 ألف جنيه. كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء: 50 ألف جنيه. كلية الإعلام: 35 ألف جنيه. كلية التجارة: 35 ألف جنيه

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