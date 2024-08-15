«إلحق قدم ورقك».. موعد غلق باب التقديم في الجامعات الخاصة 2025

يبحث عدد كبير من الطلاب عن معرفة موعد غلق باب التقديم في الجامعات الخاصة للعام الدراسي 2024-2025، بعد أن بدأت الجامعات في استقبال طلبات التسجيل من الطلاب الجدد، ويرصد لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد غلق باب التقديم في الجامعات الخاصة 2025

أعلنت الجامعات الخاصة عن فتح باب التسجيل بالكليات للعام الدراسي الجديد، وفقًا لما حددته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتنسيق الجامعات الخاصة للعام 2024-2025، وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة، حيث قامت الوزارة بوضع حد أدنى ثابت لجميع الجامعات الخاصة والأهلية.

ويختلف موعد غلق باب التقديم من جامعة إلى أخرى، حيث تتوقف كل جامعة عن استقبال الطلبات بمجرد اكتمال العدد المطلوب من الطلاب في كل كلية، لذا يُنصح الطلاب بالإسراع في تقديم طلباتهم لضمان حصولهم على مقاعد في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها قبل اكتمال العدد المحدد.

شهدت عملية التنسيق للجامعات الخاصة للعام الجامعي 2024-2025 انخفاضًا طفيفًا في الحدود الدنيا للقبول بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2%، وذلك وفقًا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الجامعات الخاصة لجميع الكليات 2024-2025:

تنسيق كلية الطب البشري: 79%

تنسيق كلية طب الأسنان: 77%

تنسيق كلية العلاج الطبيعي: 75%

تنسيق كلية الصيدلة: 71%

تنسيق كلية الطب البيطري: 67%

تنسيق كلية الهندسة: 68%

تنسيق كلية الحاسبات: 60%

تنسيق كلية التكنولوجيا الحيوية: 53%

تنسيق كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 53%

تنسيق كلية الفنون: 53%

تنسيق كلية الإعلام: 53%

تنسيق كلية الفنون التطبيقية: 53%

تنسيق كلية اللغات: 53%

تنسيق كلية الاقتصاد والإدارة: 53%

تنسيق كلية التربية: 53%

تنسيق كلية السياحة والفنادق: 53%

تنسيق كلية الحقوق: 53%

تنسيق كلية التمريض: 53%

تنسيق كلية الآثار: 53%

تنسيق كلية السينما: 53%

مع استمرار عملية التقديم، يجب على الطلاب متابعة مواعيد غلق باب التقديم في الجامعات التي يرغبون في الالتحاق بها والتأكد من تقديم طلباتهم في الوقت المناسب لضمان حصولهم على مكان في الكلية التي يختارونها.

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