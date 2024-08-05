بالخطوات .. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 وتقديم التظلمات

يتساءل عدد كبير من أصحاب السيارات عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم السيارة، وخطوات التظلم عليها بشكل مجاني. من خلال موقع النيابة العامة وذلك لسدادها أو التظلم عليها في موعدها قبل وقوع أي غرامات أخرى. ونستعرض مع متابعي الموجز " خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 وتقديم التظلمات

لا يفوتك خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

لا يفوتك مخالفات السيارات.. استعلام مخالفات نيابة المرور

قدم موقع الموجز طريقة الاستعلام أسرع عن مخالفات المرور 2024 حيث ،يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة بما في ذلك التظلم على قيمتها، بجانب دفع المخالفات إلكترونيًا، وذلك بدون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

ويمكن الاستعلام مخالفات المرور مع تقديم التظلمات للنيابة العامة، وطرق الدفع بشكل إلكتروني، من خلال الخطوات التالية:

1 ـ بالضغط على الرابط التالي ن هنــــــــــــــــا.

2 ـ الضغط على أيقونة «الاستعلامات».

3 ـ أدخل أرقام رخصة القيادة الخاصة بك.

4 ـ كتابة رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

5 ـ الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات»، وتظهر لك بعد ذلك إجمالي مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2024.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024 إلكترونيًا

1 ـ زيارة موقع تقديم تظلمات مخالفات المرور من هنــــــــــــــــا.

2 ـ اختيار أيقونة «التظلمات»، ثم اختيار نوع التظلم «رخص القيادة».

3 ـ قم بإدخال الرقم القومي في المكان المخصص، والضغط على أيقونة «تفاصيل المخالفة».

4 ـ تظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، بما في ذلك الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5 ـ تحديد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اختر أيقونة «تظلم».

6 ـ قم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال التظلم.

7 ـ ادخال البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على «إرسال الطلب».

8 ـ يظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، يجب عليك الاحتفاظ به للمتابعة.

9 ـ يتم بعد ذلك إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.

كما يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 من خلال موقع النيابة العامة التي تتيح قيمة المخالفة بالتحديد

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