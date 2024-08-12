اعرف هتدفع كام .. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. تتصدر طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور محرك البحث جوجل، حيث يواجه السائقون بـ مختلف أنحاء مصر عدد من المخالفات المرورية ويلجأون لـ تسجيل الدخول لوزارة الداخلية مما يسب لهم الإزعاج، وخاصةً عندما تكون المخالفات غير متوقعة.

حيث تكمن إحدى أهمّ معضلات هذه المخالفات في تراكمها دون أي علم من السائق، الأمر الذي يُعرّضه لدفع غرامات باهظة أو حتّى حجز سيارته.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024

ولحسن الحظ كانت قد وفرت وزارة الداخلية المصرية، خدمة مميزة تتيح للمواطنين طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، وذلك باستخدام رقم لوحة السيارة فقط، كما تأتي هذه الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية حل مثاليّ للتخلص من مشكلة المخالفات المفاجئة، وبالتالي يُتيح ذلك للسائقين أن يطمئنوا على حالة سياراتهم، بما في ذلك تسديد أي مخالفات مستحقة في أسرع وقت ممكن

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 مجانًا برقم السيارة عبر موقع وزارة الداخلية

زيارة موقع وزارة الداخلية هنـــــــــــــــــــــــــا

الضغط على أيقونة "خدمات المرور".

اختيار خدمة "الاستعلام عن مخالفات المرور".

إدخال رقم لوحة السيارة.

إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

النقر على زر "استعلام".

تظهر جميع مخالفات المرور المسجلة على السيارة، مع وضع تفاصيل كل مخالفة مثل نوعها وتاريخها وقيمة الغرامة.

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