النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات.. اعرف هتدفع كام

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات، واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الجهات الحكومية للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في توفير الوقت والجهد.

وتعتبر النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات المرورية من أبرز الكلمات البحثية التي يتساءل عنها الكثيرون حاليًا، ولهذا يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من التفاصيل عنها.

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات

النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات، يمكن بخطوات بسيطة لا تستغرق سوى دقائق معدودة الاستعلام عن المخالفات المرورية على النحو التالي:

زيارة رابط الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنــــا.

اختيار أيقونة بيانات المرور.

النقر على الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة أو مخالفة رخصة القيادة.

تدوين رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

الضغط على “إجمالي المخالفات” لعرض قيمة المخالفات التي يجب دفعها.

قيمة المخالفات المرورية في مصر

بعدما تعرفنا على النيابة العامة للمرور استعلام عن المخالفات، نستعرض الآن قيمة المخالفات المرورية في مصر، إذ يقرّ القانون مجموعة من العقوبات للمخالفات المرورية على النحو التالي:

تجاوز السرعة: تتراوح قيمة الغرامة من 100 إلى 3000 جنيه مصري.

القيادة بدون رخصة: تتراوح قيمة الغرامة من 1000 إلى 3000 جنيه مصري.

القيادة تحت تأثير المخدرات: تتراوح قيمة الغرامة من 5000 إلى 10000 جنيه مصري.

التوقف في مكان خطأ: تتراوح قيمة الغرامة من 100 إلى 500 جنيه مصري.

عدم الالتزام بتعليمات ضابط المرور: تتراوح قيمة الغرامة من 200 إلى 500 جنيه مصري.

مخالفة إشارة المرور: تتراوح قيمة الغرامة من 100 إلى 2000 جنيه مصري.

عدم الالتزام بالمسار الصحيح: تتراوح قيمة الغرامة من 100 إلى 500 جنيه مصري.

مخالفة اللوحات المعدنية: تتراوح قيمة الغرامة من 100 إلى 1500 جنيه مصري.

استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة: تتراوح قيمة الغرامة من 100 إلى 500 جنيه مصري.

طريقة دفع مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة للمرور

يمكن دفع مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة للمرور، ويتم ذلك من خلال العديد من الخطوات التي يمكن التعرف عليها في النقاط التالية:

الدخول إلى موقع النيابة العامة للمرور من هنــــا.

اختيار الأيقونة الخاصة بخدمات المرور.

كتابة البيانات المطلوبة بدقة كبيرة في الأماكن المخصصة لها.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

اختيار وسيلة الدفع سواء بالفيزا أو أي وسيلة أخرى.

تظهر في النهاية استمارة تقديم الطلب وتضم كافة المعلومات عن السيارة المُراد دفع المخالفات عنها.

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