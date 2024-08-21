المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.. ننشر رابط موقع التنسيق وخطوات تسجيل الرغبات

المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات .. يستمر طلاب الثانوية العامة في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. إليك أبرز المعلومات والخطوات لتقديم الطلبات:

تفاصيل المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات:



الحد الأدنى للقبول:

المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات .. الشعبة العلمي: 265 درجة بنسبة 64.63%.



المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات .. الشعبة الأدبية: 230 درجة بنسبة 56.9%.



عدد الطلاب المتقدمين إلي المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات :



شعبة علمي علوم ورياضة : 286,088 طالبًا.



الشعبة الأدبية: 66,969 طالبًا.



إجمالي الطلاب: 353,057 طالبًا وطالبة.

رابط موقع التنسيق الإلكتروني:

للتسجيل: يمكن للطلاب الدخول وتسجيل رغباتهم من خلال الرابط: موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

الدخول إلى الموقع:

افتح موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط tansik.digital.gov.eg.

إدخال البيانات:

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

إدخال الرغبات:

اختر الكليات أو المعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وقم بترتيبها حسب الأولوية.



مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي: تأكد من أن اختياراتك تتماشى مع قواعد التوزيع الجغرافي.

اختيار الكليات:

يمكنك تحديد الكليات أو المعاهد بناءً على قوائم التوزيع الجغرافي المتدرجة.



اختر قطاع التخصص الذي ترغب في الالتحاق به من بين القوائم المتاحة.

الانتقال بين التخصصات:

يمكنك الانتقال بين تخصصات مختلفة شريطة استيفاء الشروط الخاصة بكل تخصص.

تأكيد وإرسال الرغبات:

بعد إدخال رغباتك، تأكد من صحتها واطبع قائمة الرغبات التي قمت بإدخالها.



ستتلقى إيصالًا برقم محدد وتاريخ ووقت تقديمك للطلب.

ملاحظات هامة:

التسجيل عبر الحاسب الشخصي: يمكنك أيضًا التسجيل من خلال الحاسب الشخصي أو عبر معامل التنسيق في المدارس.



التحقق اليومي: من المهم متابعة موقع التنسيق الإلكتروني بانتظام للحصول على أي تحديثات متعلقة بعملية التنسيق وموعد إغلاق التسجيل.



تعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان تسجيل رغباتك بشكل صحيح في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، مما يساعدك في الحصول على الكلية أو المعهد الذي ترغب فيه بناءً على درجاتك ورغباتك.

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