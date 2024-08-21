نشرة الموجز التعليمية .. موعد تقليل الاغتراب 2024 واسباب الرفض .. وتعليم النواب تكشف عن مفاجأة بشأن قرارات وزير التعليم الأخيرة

أبرزها مصير قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة

تستعرض " الموجز" في نشرتها التعليمية مجموعة متنوعة من الأخبار المثيرة الخاصة بالتعليم، والتي تضمنت موعد تقليل الاغتراب 2024 ومصير قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة

تعرف علي موعد تقليل الاغتراب 2024 واسباب الرفض



أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر عن تفاصيل مهمة بشأن تقليل الاغتراب 2024 ، والذي يُعد جزءًا من عملية تنسيق الجامعات. إليك كل ما تحتاج معرفته:

وتنشر “الموجز” حطوات وموعد تقليل الاغتراب للعام 2024 وخطوات استخراج بطاقة الترشيح.

موعد تقليل الاغتراب 2024

بداية التقديم: سيتم فتح باب التقديم لتقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى السبت 24 أغسطس. سيتمكن الطلاب من التقديم لتقليل الاغتراب لكلا المرحلتين الأولى والثانية معًا.

شروط تقليل الاغتراب 2024

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. المنطقة الجغرافية: يجب أن يكون الطلب ضمن المنطقة الجغرافية (أ).

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. التحويل: يمكن إجراء التحويل لمرة واحدة فقط، ولا يُسمح بالتحويل الثلاثي.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. المفاضلة: سيتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على مجموع الدرجات.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. الشروط الإضافية: يجب استيفاء الشروط الإضافية الخاصة بالكلية مثل اجتياز اختبار القدرات إذا كان مطلوبًا.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. التحويل الإلكتروني: يتم إجراء التحويلات إلكترونيًا فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. مرحلة ثالثة: سيتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بنفس الشروط.

رابط تقليل الاغتراب 2024

لتقديم طلب تقليل الاغتراب، يجب اتباع الخطوات التالية عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. الضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. اختيار «تقليل الاغتراب»

. خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. تحديد الشهادة الحاصل عليها الطالب.

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. الضغط على «اختيار قائمة جديدة».

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. الضغط على «تقليل الاغتراب».

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. اختيار الكلية أو التخصص أو المعهد المرغوب فيه.

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. طباعة ورقة التحويل.

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تعليم النواب: قرارات وزير التعليم بشأن الثانوية العامة تحتاج لاعتماد المجلس ونتطلع لتقديم رؤية متكاملة



تطوير الثانوية العامة .. أكدت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة تعليم النواب قرارت محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الأخيرة بخصوص دمج وخروج عدد من مواد الثانوية العامة تحتاج لاعتماد مجلس النواب قبل تنفيذها.

ولفتت النائبة جيهان البيومي في تصريح خاص لـ “الموجز” أنه يبنغي علي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تقديم رؤية متكاملة بشأن تطوير التعليم وخاصة الثانوية العامة.

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تعرف علي كيفية التقديم في وظائف المعلمين بالحصة بوزارة التعليم



وظائف المعلمين بالحصة .. أصدرت وزارة التربية والتعليم إعلانا تضمن إتاحة فرصة العمل بنظام المعلمين بالحصة في المدارس للعام الدراسي الجديد. هذا النظام يتيح للمعلمين العمل بدوام جزئي وتدريس مواد معينة في المدارس التي تعاني من نقص في التخصصات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائفف المعلمين بالحصة :

طلب عمل: تقديم طلب باسم مدير

الإدارة التعليمية

في الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامة المتقدم.

المؤهل الدراسي:

صورة المؤهل الدراسي.

الأصل للاطلاع.

4 صور ضوئية من المؤهل.

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