تعرف علي كيفية التقديم في وظائف المعلمين بالحصة بوزارة التعليم

وظائف المعلمين بالحصة .. أصدرت وزارة التربية والتعليم إعلانا تضمن إتاحة فرصة العمل بنظام المعلمين بالحصة في المدارس للعام الدراسي الجديد. هذا النظام يتيح للمعلمين العمل بدوام جزئي وتدريس مواد معينة في المدارس التي تعاني من نقص في التخصصات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائفف المعلمين بالحصة :

طلب عمل: تقديم طلب باسم مدير الإدارة التعليمية في الإدارة التعليمية التابع لها محل إقامة المتقدم.

المؤهل الدراسي:

صورة المؤهل الدراسي.

الأصل للاطلاع.

4 صور ضوئية من المؤهل.

شهادات الخدمة المطلوبة للعمل في وظائف المعلمين بالحصة :

صورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور.

صورة شهادة الخدمة العامة للإناث.

صور شخصية:

4 صور شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي:

4 نسخ من بطاقة الرقم القومي سارية.

دوسيه بلاستك:

وضع جميع المستندات في دوسيه بلاستك.

إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد مستقبلاً:

تقديم إقرار خطي بعدم المطالبة بالتعيين الدائم أو التعاقد مستقبلاً، مع قبول توزيعهم على المدارس التي تعاني من عجز في التخصصات.

خبرة سابقة:

تقديم ما يفيد بأن المتقدم لديه خبرة سابقة في التدريس.

خطوات التقديم:

التقديم يكون في الإدارة التعليمية التابعة لمحل إقامة المتقدم.

التحقق من استيفاء جميع الأوراق المطلوبة قبل التقديم.

ملحوظات:

يهدف نظام العمل بالحصة إلى سد العجز في المدارس وتحسين جودة التعليم، لذا يجب على المتقدمين التحلي بالمرونة وقبول التوزيع على المدارس التي تحتاج إلى معلمين.

يشترط أن تكون الأوراق المقدمة حديثة وسارية لضمان قبول الطلب.

التقديم في هذا النظام يوفر فرصة للمعلمين الراغبين في العمل بنظام مرن ويتيح لهم تجربة التدريس دون الالتزام بعقد دائم، مما يوفر مرونة في العمل ويناسب الكثير من الراغبين في التوظيف الجزئي.

ويعد المعلمين بالحصة هم المعلمون الذين يتم تعيينهم لتدريس مواد معينة في المدارس بناءً على احتياجات المدرسة، وذلك بنظام العمل الجزئي أو المؤقت. هذه الوظائف تهدف إلى سد العجز في التخصصات داخل المدارس ولا توفر تعيينًا دائمًا.

أبرز النقاط عن معلمي الحصة:

نظام العمل:

يتم العمل بنظام الحصة، حيث يتقاضى المعلمون أجرًا محددًا لكل حصة أو دروس يقدموها، بدلاً من راتب ثابت.

التعيين والتوزيع:

يتم تعيين معلمي الحصة بناءً على احتياجات المدارس التي تعاني من نقص في التخصصات.

يمكن توزيعهم على مدارس مختلفة وفقًا لمتطلبات العجز في المدارس.

الشروط:

يجب على المتقدمين تقديم طلب عمل إلى الإدارة التعليمية التي يتبعونها.

تقديم المستندات المطلوبة مثل المؤهل الدراسي، شهادة الخدمة العسكرية أو العامة، الصور الشخصية، وغيرها.

القبول والإقرار:

يتعين على المتقدمين تقديم إقرار بعدم المطالبة بالتعيين الدائم أو التعاقد مستقبلاً.

يجب قبول التوزيع على المدارس التي تعاني من نقص في التخصصات.

الفوائد:

فرصة للمعلمين الذين يبحثون عن عمل جزئي.

مرونة في أوقات العمل وتنوع الخبرات التدريسية.

الهدف:

سد العجز في التخصصات التعليمية داخل المدارس.

تحسين جودة التعليم من خلال تلبية احتياجات المدارس بشكل مؤقت وفعال.

معلمي الحصة يوفرون حلاً مؤقتًا ومرنًا للتحديات التي تواجهها المدارس في التوظيف، بينما يساعدون في تقديم تعليم مستمر للطلاب.

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