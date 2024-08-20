بالتفاصيل.. تعرف على الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

تُعد الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي من أبرز الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين اليوم، خاصة مع بدء تسجيل الرغبات لهذه المرحلة، يعيش الطلاب وأولياء الأمور فترة مهمة وحاسمة في مسيرتهم التعليمية، حيث توفر هذه المرحلة فرصة جديدة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالكليات التي كانوا يطمحون إليها في المرحلة الأولى.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي والتي تتضمن مجموعة متنوعة من التخصصات، تشمل كليات الآداب، التجارة، الحقوق، والخدمة الاجتماعية، إلى جانب بعض المعاهد العليا.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

تفاصيل الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

من المقرر أن يستمر تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية يوم 24 أغسطس المقبل لذلك ننشر لكم جميع الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي التي تتناسب مع طموحات الطلاب الأكاديمية والمهنية وهي كالتالي:

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية الهرم، وإدارة الأعمال.

أقتصاد منزلي في العريش.

أقتصاد منزلي في العريش. الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا تخصص إدارة أعمال.

خدمة اجتماعية في الفيوم.

خدمة اجتماعية في الفيوم. الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه في جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي تربية رياضية للبنات في العريش وبني سويف والمنيا وجنوب الوادي بالغردقة.

معهد عالي للحاسب ونظم المعلومات في التجمع الخامس، ومعهد عالي للعلوم الإدارية بالمنزلة.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي معاهد سياحة وفنادق في الأقصر، الغردقة، المنيا، مدينة السادات، وحلوان.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي معهد العالي للغات في أسوان والمنصورة و6 أكتوبر.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 ادبي

خطوات تسجيل المرحلة الثانية 2024

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لتنسيق الثانوية العامة من هنـــــــــــــــا.

تسجيل الدخول: أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك للولوج إلى النظام.

اختيار الرغبات: حدد الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وفقًا لتخصصك والحد الأدنى للقبول، ورتبها بحسب الأولوية.

مراجعة البيانات: تأكد من صحة البيانات وترتيب الرغبات الذي قمت باختياره.

تأكيد التسجيل: اضغط على "تأكيد" لتثبيت رغباتك بشكل نهائي.

طباعة بطاقة الترشيح: بعد إتمام التسجيل، قم بطباعة بطاقة الترشيح الخاصة بك.

متابعة النتائج: تابع إعلان نتائج المرحلة الثانية لمعرفة الكلية أو المعهد الذي تم قبولك فيه.

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