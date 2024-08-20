مؤشرات تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2024 علمي علوم..«الحد الأدني بالدرجات»

بدأ طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام 2024، وأولياء أمورهم، في البحث عن الكليات المتاحة لهم ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، وذلك استعدادًا لتسجيل رغباتهم عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية، وينشر موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2024

تزايدت عمليات البحث عن الكليات المتاحة ضمن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، وفيما يلي بعض مؤشرات التنسيق المتوقعة لهذه الكليات:

تنسيق كلية طب بيطري مطروح 353.0

كلية طب بيطري سوهاج 360.5

تنسيق كلية طب بيطري كفر الشيخ 360.5

كلية طب بيطري عين شمس 359.0

تنسيق كلية طب بيطري دمنهور 357.5

كلية طب بيطري القاهرة 356.5

كلية طب بيطري جنوب الوادي 359.0

كلية طب بيطري أسيوط 358.0

كلية طب بيطري الإسكندرية 358.0

كلية طب بيطري أسوان 354.5

كلية طب بيطري العريش 353.5

كلية طب بيطري بني سويف 353.5

تنسيق كلية طب بيطري بنها 356.5

تنسيق كلية طب بيطري المنيا 356.0

طب بيطري الوادي الجديد 352.5

- كلية تمريض مطروح: 334.5

- تمريض جنوب الوادي: 330.5

- تمريض المنيا: 331

- تمريض بني سويف: 332

- تمريض أسيوط: 332

- كلية تمريض سوهاج: 335.

- تمريض حلوان: 335.5

- كلية تمريض الإسكندرية: 333

-كلية تمريض عين شمس: 336.5

- كلية تمريض دمنهور: 337.

- تمريض الفيوم: 333.5

- كلية تمريض أسوان: 334.5

كلية الذكاء الاصطناعي، كفر الشيخ (علوم): 364.0 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي، المنوفية (شبين الكوم - علوم): 357.5 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، جنوب الوادي (فرع الغردقة - علوم): 357.5 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، جامعة حلوان (علوم): 357.5 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، السادات (علوم): 357.0 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، مرسى مطروح (علوم): 356.5 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، جامعة القاهرة (علوم): 347.5 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، بنها (علوم): 338.0 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي، كفر الشيخ (رياضة): 338.0 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، السادات (رياضة): 335.5 درجة.

كلية الذكاء الاصطناعي، المنوفية (شبين الكوم - رياضة): 335.0 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، جنوب الوادي (فرع الغردقة - رياضة): 335.0 درجة.

كلية حاسبات وذكاء اصطناعي، مطروح (رياضة): 334.0 درجة.

بدء المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات علمي علوم

ومن جانبه، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024

وأوضح الوزير أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية لشعبتي "علمي علوم" و"علمي رياضة" سيكون 265 درجة، بنسبة 64%، مما يوفر فرصًا أكبر للطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات المرحلة الأولى. كما أشار إلى أن الشعبة الأدبية التي تقبل من 56% ستشهد أيضًا إقبالاً كبيرًا في هذه المرحلة.

من المتوقع أن يتقدم حوالي 286 ألف طالب وطالبة من شعبة "علمي علوم" و"علمي رياضة"، بالإضافة إلى 66 ألف طالب وطالبة من الشعبة الأدبية، لتسجيل رغباتهم خلال هذه المرحلة.

وأكد الوزير أن الوزارة قد اتخذت كافة الاستعدادات لضمان سير عملية التنسيق بسلاسة وبدون أي مشكلات، مع التنسيق الكامل بين الجامعات والمعاهد لاستقبال الطلاب وفقًا للنتائج التي سيتم الإعلان عنها.

واختتم الدكتور عاشور حديثه بتوجيه نصيحة للطلاب وأولياء الأمور بضرورة التفكير جيدًا عند اختيار الرغبات، مؤكدًا أن الوزارة تسعى دائمًا لتوفير أفضل الفرص التعليمية لجميع الطلاب.

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