الآن اعرف كيفية الاستعلام عن نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024.. إليك الرابط الرسمي

بدأ طلاب شهادة الدبلومات الفنية لعام 2024، الذين أخفقوا في اجتياز بعض المواد، في أداء امتحانات الدور الثاني، وينتظرون الآن إعلان نتائجهم، كما يتطلع الطلاب إلى معرفة نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية للدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمي الذي توفره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بوابة التعليم الفني.

كيفية الاستعلام عن نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024 للدور الثاني:

للاستعلام عن نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2024، يمكن للطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية من هنا . اختيار الشعبة التي ينتمي إليها الطالب (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي). إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب للحصول على النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024 للدور الثاني

حتى الآن، لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا يحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني لعام 2024. لكن من المتوقع ظهور النتيجة قبل بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2024.

في بيان سابق، أوضحت الوزارة أن 197,817 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني لهذا العام. كما أشارت إلى أن عدد الطلاب الراسبين بلغ 34,790 طالبًا، منهم 31,134 طالبًا باقين للإعادة، و3,656 طالبًا في حالات غياب كلي أو حرمان من الامتحانات.

وفي سياق اخر، قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إرشادات مهمة على الطالب إتباعها عند تسجيل رغباته بتنسيق المرحلة الثانية 2024، وجاءت كالآتي:

- يلزم على الطالب ملء 75 رغبة كاملة.

- على الطالب مراعاة التوزيع الجغرافي عند اختيار رغباته.

- على الطالب التمهل وترتيب رغباته قبل البدء في التسجيل، مراعاة للعداد الزمني الموجود بموقع التنسيق.

ترتيب اختيارات تنسيق الجامعات ٢٠٢٤

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب في تنسيق المرحلة الثانية 2024، كالتالي:

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج.

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