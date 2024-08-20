موعد انتهاء تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024.. وخطوات التسجيل متاحة من هنـا

بدأ اليوم تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024 للقبول بالجامعات حيث يستعد طلاب الثانوية العامة لاستكمال رحلتهم التعليمية من خلال إدخال رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وتمثل هذه المرحلة فرصة جديدة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق رغباتهم في المرحلة الأولى، حيث يتسأل الطلاب عن أخر موعد تسجيل المرحلة الثانية.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موعد انتهاء تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024 بالإضافة إلى معرفة الحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات وخطوات تسجيل طلاب الثانوية العامة رغباتهم بعناية عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات.

تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024

موعد انتهاء تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024

بدأ اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2025 تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024 ينتهي تسجيل المرحلة الثانية 2024 لتنسيق الجامعات يوم السبت الموافق 24 أغسطس. بعد هذا الموعد، لن يتمكن الطلاب من تعديل أو تسجيل رغباتهم، لذا من المهم الالتزام بالمهلة المحددة لضمان إدراج رغباتهم في عملية التنسيق.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2024

كشف وزير التعليم العالي عن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2024 للشعبة العلمية هو 265 درجة، ما يعادل 64.63%. سيتاح التقديم لـ 286,088 طالبًا من شعبة علمي علوم ورياضة.

أما بالنسبة للشعبة الأدبية فأن تنسيق المرحلة الثانية 2024 من الحد الأدنى عند 230 درجة، بنسبة 56.9%، وسيتم فتح باب التقديم لـ 66,969 طالبًا وطالبة، ليصل إجمالي عدد الطلاب في المرحلة الثانية إلى 353,057.

تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024

خطوات تسجيل تنسيق المرحلة الثانية 2024

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني: ادخل إلى الموقع الرسمي للتنسيق على الإنترنت.

تسجيل الدخول: أدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

اختيار وتحديد الرغبات: اختر الكليات والمعاهد وفقًا للحد الأدنى والشعبة الخاصة بك، ورتبها حسب الأولوية.

مراجعة البيانات: تحقق من صحة البيانات وتأكد من ترتيب الرغبات.

تأكيد التسجيل: اضغط على زر "تأكيد" لتقديم رغباتك.

طباعة بطاقة الترشيح: اطبع بطاقة الترشيح بعد إتمام التسجيل.

متابعة النتائج: تابع إعلان نتائج المرحلة الثانية للتحقق من الكلية أو المعهد الذي تم ترشيحك له.

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