تفاصيل تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية مرحلة تانية

تشغل مسألة تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية مرحلة تانية اهتمامًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور، بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى، حيث يتطلع الطلاب الذين لم تنطبق عليهم الشروط للالتحاق بالكليات التي يطمحون إليها إلى معرفة الحد الأدنى للقبول في المرحلة الثانية.

تنسيق الكليات 2024

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل المتعلقة بشأن تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية مرحلة تانية هذا التنسيق يشكل خطوة حاسمة لتحديد مساراتهم الأكاديمية في مختلف التخصصات العلمية المتاحة.

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية مرحلة تانية

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية مرحلة تانية

مع اقتراب موعد تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية، يترقب الطلاب تحديد تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية مرحلة تانية حيث يعكس التنسيق الجديد نسب القبول المطلوبة لكافة الكليات، بدءًا من كليات الطب البيطري ومروراً بكليات الحاسبات والمعلومات، مما يساعد الطلاب في اختيار الكلية التي تتناسب مع مجموعهم الدراسي.

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية مرحلة تانية

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم

تتفاوت الحدود الدنيا في تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية مرحلة تانية بين التخصصات المختلفة، حيث سجلت كلية حاسبات وعلوم البيانات في الإسكندرية الحد الأدنى بنسبة 89% بواقع 365 درجة، وهي نفس النسبة والدرجة المسجلة في كلية حاسبات ومعلومات في قنا.

كما بلغت نفس النسبة في كلية طب بيطري بالمنصورة وعلوم البترول والتعدين بمطروح، وكلية طب بيطري بسوهاج سجلت نسبة 88.7% بواقع 364 درجة، في حين سجلت كليات حاسبات ومعلومات في أسيوط ودمياط وكفر الشيخ نسبة 88.53% بواقع 363 درجة، وهو نفس التنسيق لكلية طب بيطري في الزقازيق.

أما بالنسبة لكليات حاسبات وذكاء إصطناعي بالقاهرة، فقد سجلت نسبة 88.2% بواقع 362 درجة، وهي نفس النسبة المسجلة في كليات حاسبات ومعلومات في الزقازيق، المنيا، طنطا، وقناة السويس بالإسماعيلية، بالإضافة إلى كلية طب بيطري في المنوفية.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2024

من المقرر أن يبدأ تنسيق المرحلة الثانية في 20 أغسطس 2024، ويستمر لمدة خمسة أيام، سيتيح هذا للطلاب فرصة تسجيل رغباتهم واختيار الكليات التي تتناسب مع درجاتهم، ومن المتوقع أن تشهد نسب القبول تغييرات مقارنة بالمرحلة الأولى.

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