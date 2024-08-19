الآن موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني

يتساءل الطلاب عن موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني حيث يشكل التنسيق خطوة هامة في تحديد مساراتهم الأكاديمية. يتطلع الجميع لمعرفة التخصصات المتاحة والحد الأدنى للقبول في الكليات الأزهرية المختلفة.

من المتوقع أن يعلن الأزهر الشريف موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني في ظل ترقب كبير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات المتاحة سواء في الأقسام العلمية أو الأدبية.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

ويستعرض "الموجز" التفاصيل المتعلقة بشأن موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 بالتزامن مع امتحانات الدور الثاني حيث سيتم تحديد معايير القبول بناءً على نتائج الطلاب وعدد الأماكن المتاحة في كل كلية.

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 من المتوقع أن يعلن بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان نتائجها، وسيقوم الأزهر الشريف بتحديد موعد التنسيق، والذي يعد خطوة حاسمة للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات الأزهرية، يعتمد التنسيق على معدلات النجاح وعدد الأماكن المتاحة في مختلف التخصصات الأكاديمية

موعد تنسيق الثانوية الأزهرية 2024

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 أدبي

كلية اللغــات والترجمــة: 59.21%

كلية الإعلام: 80.32%

كلية الشريعة والقانون: 71.43%

كلية التجارة: 71.43%

كلية التربية الرياضية: 60.32%

كلية أصول الدين: 58.89%

كلية اللغة العربية: 55.24%

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي

كلية الطب البشري: 93.84%

كلية طب الأسنان: 93.07%

كلية الصيدلة: 91.5%

كلية الهندسة: 89.23%

كلية الهندسة الزراعية: 81.54%

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية: 88.46%

معهد إعداد فني مختبرات: 87.08%

كلية التجارة: 72.46%

كلية العلوم وكلية اللغات والترجمة: 80.75%

المعهد الفني الصحي: 80.6%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية: 85.08%

تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 علمي بنين

كلية العلوم القاهرة: 533 درجة، بنسبة 82%.

كلية الهندسة الزراعية القاهرة: 530 درجة، بنسبة 81.54%.

كلية اللغات والترجمة: 406 درجات، بنسبة 62.46%.

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة: 575 درجة، بنسبة 88.46%.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة: 566 درجة، بنسبة 87.08%.

كلية الإعلام: 499 درجة، بنسبة 76.77%.

كلية التجارة القاهرة تخصص عام: 471 درجة، بنسبة 72.46%.

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام: 489 درجة، بنسبة 75.23%.

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام: 379 درجة، بنسبة 58.31%.

كلية اللغة العربية تخصص عام: 435 درجة، بنسبة 53.08%.

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