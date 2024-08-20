بالأسماء.. تعرف على الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

يبحث الطلاب عن الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي بعد فتح أبوابها لطلاب اليوم، حيث ما زالت تتوفر بها أماكن شاغرة، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى للقبول، وتقدم هذه المرحلة فرصة جديدة للطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق رغباتهم في المرحلة الأولى، مما يتيح لهم فرصة استكمال دراستهم في مجموعة متنوعة من الكليات.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي التي تشمل مجموعة من الخيارات المتميزة في مختلف التخصصات، حيث يمكن للطلاب اختيار كليات وفقًا لمعدلاتهم وتفضيلاتهم.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

من بين الكليات المتاحة لـ تنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي كليات الإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن، بالإضافة إلى كليات أخرى في مجالات مثل الفنون الجميلة، والتجارة، والتربية، حيث تعد هذه الفرصة حاسمة للطلاب الذين يسعون لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية واستكمال مسيرتهم التعليمية والكليات كالتالي:

تتضمن الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي مجموعة من كليات الطب البيطري المنتشرة في مختلف المحافظات، مثل كلية طب بيطري القاهرة، كلية طب بيطري الإسكندرية، كلية طب بيطري جنوب الوادي، وكلية طب بيطري أسوان، بالإضافة إلى العديد من الكليات الأخرى في محافظات متفرقة.

الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي

كما توفر الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية 2024 علمي مثل كليات التمريض في المرحلة الثانية 2024 لطلاب علمي، ومن بين الكليات المتاحة كلية تمريض عين شمس، كلية تمريض الإسكندرية، كلية تمريض بنها، وكلية تمريض سوهاج، بالإضافة إلى كليات أخرى في محافظات مختلفة مثل بورسعيد ودمياط والمنصورة، مما يوفر للطلاب خيارات واسعة لاستكمال دراستهم في مجالات التمريض المتنوعة.

تنسيق المرحلة الثانية 2024

في إطار تنسيق المرحلة الثانية 2024 لطلاب الشعبة العلمية "علوم ورياضة"، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى للقبول والذي يبلغ 265 درجة بنسبة 64.63% للشعبة العلمية، و230 درجة بنسبة 56.9% للشعبة الأدبية، وتوفر المرحلة الثانية للطلاب فرصة جديدة للتسجيل في الكليات التي ما زالت بها أماكن شاغرة بعد انتهاء المرحلة الأولى.

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