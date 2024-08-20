لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على تنسيق معهد فني تمريض 2024

يتزايد اهتمام طلاب الثانوية العامة بالبحث عن تنسيق معهد فني تمريض 2024 والذي يمثل خيارًا مهمًا للراغبين في دخول مجال الرعاية الصحية، و تُعد معاهد التمريض من المؤسسات التعليمية التي تحظى بشعبية متزايدة، نظرًا لما تقدمه من فرص تعليمية متخصصة تفتح آفاقًا واسعة للعمل في القطاع الصحي.

يستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن تنسيق معهد فني تمريض 2024 لطلاب الثانوية العامة والتي تُعد الاختيار بين مجموعة من المعاهد المنتشرة في مختلف محافظات مصر، حيث يتوفر تنوع في البرامج والمناهج التي تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. وتعتبر هذه المعاهد جسرًا أساسيًا للطلاب للانخراط في مجال التمريض.

تنسيق معهد فني تمريض 2024

تفاصيل تنسيق معهد فني تمريض 2024

تنسيق معهد فني تمريض 2024 يشمل مجموعة واسعة من المعاهد المتخصصة في مجال التمريض، موزعة على مختلف المحافظات المصرية، يُتاح للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، سواء من الشعبة العلمية أو الأدبية، التقدم لهذه المعاهد وفقًا لما يحدده تنسيق المرحلة الثانية 2024 وهي كالتالي:

تنسيق معهد فني تمريض 2024 كفر الشيخ: 316 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 طنطا: 315 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 المنصورة: 312.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 الزقازيق: 310 درجات.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 المنوفية بشبين الكوم: 309.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 الزقازيق بفاقوس: 309 درجات.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 الإسكندرية: 306.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 بنها: 306.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 سوهاج: 306 درجات.

تنسيق معهد فني تمريض 2024

تنسيق معهد فني تمريض 2024 جنوب الوادي: 302 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 القاهرة: 301.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 أورام القاهرة: 301 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 عين شمس: 296.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 المنيا: 296.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 قناة السويس بالإسماعيلية: 296 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 حلوان: 296 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 الفيوم: 295 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 السويس: 295 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 مستشفى تخصصي عين شمس: 294.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 بني سويف: 294.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 الجونة: 270.5 درجة.

تنسيق معهد فني تمريض 2024 شربين: 270 درجة.

اقرأ أيضًا

وزارة التعليم توضح الأسئلة الشائعة بإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2024 موقع الوزارة الرسمي.. «إليك الرابط»