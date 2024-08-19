تعرف على موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية وتسجيل الرغبات 2024

أكد مكتب تنسيق الثانوية العامة أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2024 ، بالإضافة إلى الطلاب المستنفدين والمتخلفين، وذلك بحد أدنى 265 درجة للشعب العلمية و230 درجة للشعبة الأدبية. يمكن للطلاب تعديل رغباتهم عدة مرات خلال هذه المرحلة، وسيتم الاعتماد على آخر تعديل قاموا به عند التنسيق.

لم يطرأ أي تغيير على نظام تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثانية ، حيث يستمر النظام الإلكتروني كما هو، عبر شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" التي توفر خدمة مجانية.

تنسيق المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية الشعب العلمية.. بلغ الحد الأدنى للقبول في 265 درجة 64.63%، ويشمل 286,088 طالبًا.



تنسيق المرحلة الثانية الشعبة الأدبية، فكان الحد الأدنى 230 درجة، أي بنسبة 56.09%، ويشمل 66,969 طالبًا، ليصبح إجمالي عدد الطلاب 353,057.

تنسيق الجامعات في مصر هو النظام الذي يُستخدم لتنسيق قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا بناءً على نتائج امتحانات الثانوية العامة أو ما يعادلها. يتضمن عملية تسجيل وتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقًا لدرجاتهم في الامتحانات وعدد المقاعد المتاحة في كل تخصص. إليك نظرة عامة على كيفية سير عملية التنسيق:

1. مراحل تنسيق الجامعات:

المرحلة الأولى:

يُفتح التسجيل لطلاب المرحلة الأولى بناءً على درجاتهم في امتحانات الثانوية العامة.

يتم تحديد الحد الأدنى للقبول في كل شعبة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) بناءً على نتائج الطلاب في المرحلة.

المرحلة الثانية:

بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، يُفتح التسجيل لطلاب المرحلة الثانية، والذين لم يتمكنوا من الحصول على أماكن في كليات المرحلة الأولى.

يُحدد حد أدنى للقبول بناءً على درجات الطلاب المتقدمين في هذه المرحلة.

مرحلة تقليل الاغتراب:

بعد إعلان نتائج المرحلة الثانية، يُتاح للطلاب التقديم لتقليل الاغتراب، أي لتحويلهم إلى كليات أقرب لمحل إقامتهم، وفقًا لمجموعة من الشروط.

المرحلة الثالثة (إذا لزم الأمر):

تُفتح هذه المرحلة للطلاب المتبقيين الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات في المرحلتين السابقتين.

يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بناءً على عدد الأماكن المتاحة.

2. نظام التنسيق الإلكتروني:

يتم التنسيق إلكترونيًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي.

يتعين على الطلاب تسجيل رغباتهم واختيار الكليات والمعاهد التي يرغبون في الالتحاق بها.

يتم التنسيق بناءً على درجات الطلاب والحدود الدنيا المعلنة لكل تخصص.

3. المواد غير المضافة للمجموع:

الأنشطة الاختيارية: تُضاف إلى قائمة المواد غير المضافة للمجموع، وتُعتبر غير مؤثرة على درجة القبول.

اللغة الأجنبية الثانية، التربية الدينية، التربية الوطنية: هذه المواد تُضاف أيضاً إلى قائمة المواد غير المضافة للمجموع.

4. شروط تقليل الاغتراب:



يتم تقليل الاغتراب ضمن النطاق الجغرافي المحدد.



يُسمح بتحويل واحد فقط، ولا يوجد تحويل ثلاثي.



يتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على المجموع النهائي.



التحويل يتم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق.

5. الجداول الزمنية:

يتم الإعلان عن مواعيد التسجيل لكل مرحلة عبر موقع التنسيق الإلكتروني ووسائل الإعلام.

يُعطى الطلاب فترة محددة لتسجيل رغباتهم وتعديلها.

لمزيد من التفاصيل، يمكن للطلاب متابعة أخبار التنسيق عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الاستفسار من خلال مكاتب التنسيق في الجامعات.

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