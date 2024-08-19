كل ما تريد معرفته عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2024 الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج و موعد تنسيق الدبلومات الفنية للدور الثاني لعام 2024، مما أثار اهتمامًا واسعًا، حيث أعلن الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، عن النتائج التي شملت النظامين الثلاثي والخماسي. وقد بلغت نسبة النجاح 70.9%، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، ومن اللافت أن قائمة الأوائل لهذا العام تضمنت 20 طالبة، بينما اقتصرت في الأعوام الماضية على 6 طلاب فقط، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

رابط مباشر لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2024

يمكن للطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة عبر الرابط المباشر المخصص لنتائج الدبلومات الفنية للدور الثاني. للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي المخصص لإعلان النتائج. اختيار القطاع التعليمي الخاص بالطالب (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي). إدخال رقم الجلوس بدقة. الضغط على "عرض النتيجة" لمعرفة الدرجات في جميع المواد الدراسية.

مؤشرات تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2024

بعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية، بدأ الحديث عن مؤشرات تنسيق كليات الدبلومات الفنية لعام 2024. تشير التوقعات إلى أن التنسيق لهذا العام سيكون مشابهًا إلى حد كبير لتنسيق العام الماضي، نظرًا لتقارب نسب النجاح وعدد الناجحين.

من المتوقع أن تقدم المعاهد الخاصة عددًا كبيرًا من المقاعد للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات، مع تسجيل نسب قبول متفاوتة في التخصصات المختلفة، مثل:

النظم الإدارية : حوالي 65%

: حوالي 65% هندسة النفط : قد تصل إلى 98.3%

: قد تصل إلى 98.3% التخصصات الصحية : قد تكون أقل من 95%

: قد تكون أقل من 95% التعليم : 91%

: 91% التمريض: 87.1%

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2024

من المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2024 بعد انتهاء مراحل تنسيق الثانوية العامة وإصدار نتائج الدور الثاني للدبلومات الفنية. سيشمل التنسيق الطلاب الحاصلين على دبلوم نظام 3 و5 سنوات، بالإضافة إلى دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام الثلاث سنوات في مختلف التخصصات مثل الصناعة، التجارة، الزراعة، السياحة والفنادق.

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