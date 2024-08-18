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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

موعد تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الأولي.. رابط التسجيل

تقليل اغتراب المرحلة
تقليل اغتراب المرحلة الأولي 2024

 

 

يترقب آلاف الطلاب المصريين بفارغ الصبر موعد فتح باب تقليل الاغتراب للعام الجامعي 2024-2025، خاصة بعد إعلان نتائج المرحلة الأولى من التنسيق.


موعد فتح باب تقديم تقليل الاغتراب 2024

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2024 عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

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رابط تقليل الاغتراب 2024

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للطلاب تقديم طلبات تقليل الاغتراب 2024، من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال الضــغـــط هــنــــــــــــــــا.

تقليل الاغتراب 2024


خطوات تسجيل طلب تقليل الاغتراب 2024

أولًا: يقوم الطالب بزيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيًا: يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.

ثالثًا: يقوم الطالب بالضغط على اختيار خدمة تقليل اغتراب.

رابعًا: يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها.

خامسًا: يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

سادسًا: يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

سابعًا: يقوم الطالب بالضغط على اختيار قائمة جديدة.


ثامنًا: يقوم الطالب بالضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

تاسعًا: يقوم الطالب بإدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.

عاشرًا: يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي والرقم السري و الرقم التأكيدي.

أخيرًا: يقوم الطالب بالضغط على تسجيل، وطباعة ورقة التحويل.

تقليل الاغتراب 2024

كيفية الحصول على بطاقة الترشيح

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا)

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة (اضغط هنا)

الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024 بعد إدخال الرقم السرى والبيانات الخاصة بالدخول.

اختيار طباعة بطاقة الترشيح.

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