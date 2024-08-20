تعليم النواب: قرارات وزير التعليم بشأن الثانوية العامة تحتاج لاعتماد المجلس ونتطلع لتقديم رؤية متكاملة

تطوير الثانوية العامة .. أكدت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة تعليم النواب قرارت محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الأخيرة بخصوص دمج وخروج عدد من مواد الثانوية العامة تحتاج لاعتماد مجلس النواب قبل تنفيذها.

ولفتت النائبة جيهان البيومي في تصريح خاص لـ “الموجز” أنه يبنغي علي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تقديم رؤية متكاملة بشأن تطوير التعليم وخاصة الثانوية العامة.

تطوير الثانوية العامة في مصر تشمل عدة جوانب تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتجهيز الطلاب بشكل أفضل للمرحلة الجامعية وسوق العمل. فيما يلي أبرز جوانب هذا التطوير:

1. تحديث المناهج الدراسية:

مناهج جديدة: إدخال مناهج دراسية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية وتلبي احتياجات سوق العمل.

تطوير المحتوى: التركيز على المهارات الأساسية مثل التفكير النقدي وحل المشكلات بدلاً من التلقين.

2. امتحانات الثانوية العامة:

نظام التقييم: تغيير نظام التقييم ليتسم بالمرونة ويشمل اختبارات متنوعة مثل الأسئلة متعددة الخيارات، المقالات، وأداء المشاريع.

التقويم المستمر: تطبيق نظام تقويم مستمر يعتمد على الأداء على مدار العام بدلاً من الاعتماد فقط على الامتحانات النهائية.

3. التعليم الرقمي والتكنولوجيا:

المنصات الإلكترونية: استخدام منصات تعليمية إلكترونية تتيح للطلاب الوصول إلى الموارد التعليمية وتقديم الامتحانات عبر الإنترنت.

التعلم الذكي: دمج التكنولوجيا في الفصول الدراسية لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية.

4. تدريب المعلمين:

برامج التدريب: توفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين لتحسين أساليب التدريس وإدارة الفصول الدراسية.

تطوير المهارات: التركيز على تطوير مهارات المعلمين في استخدام التكنولوجيا وأساليب التعليم الحديثة.

5. تحسين البنية التحتية:

تجهيز المدارس: تحديث المرافق الدراسية مثل المختبرات والمعامل وتوفير تجهيزات حديثة.

بيئة تعليمية: تحسين بيئة المدارس لتكون محفزة ومريحة للطلاب.

6. دعم الطلاب:

الأنشطة اللاصفية: تشجيع الأنشطة اللاصفية مثل الأندية والرياضة التي تساهم في تطوير مهارات الطلاب الشخصية والاجتماعية.

الإرشاد الأكاديمي: تقديم مشورة وإرشاد أكاديمي لمساعدة الطلاب في اختيار التخصصات والمسارات المهنية المناسبة.

7. تقييم الأداء:

المراجعة الدورية: إجراء تقييمات دورية للأنظمة التعليمية والمناهج للتأكد من فعاليتها وملاءمتها للأهداف التعليمية.

هذه الجهود تهدف إلى تحسين تجربة التعليم الثانوي في مصر وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل من خلال تعليم شامل ومتكامل يتماشى مع المتغيرات العالمية.

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