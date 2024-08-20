تعرف علي موعد تقليل الاغتراب 2024 واسباب الرفض

أعلنت وزارة التعليم العالي في مصر عن تفاصيل مهمة بشأن تقليل الاغتراب 2024 ، والذي يُعد جزءًا من عملية تنسيق الجامعات. إليك كل ما تحتاج معرفته:

وتنشر “الموجز” حطوات وموعد تقليل الاغتراب للعام 2024 وخطوات استخراج بطاقة الترشيح.

موعد تقليل الاغتراب 2024

بداية التقديم: سيتم فتح باب التقديم لتقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى السبت 24 أغسطس. سيتمكن الطلاب من التقديم لتقليل الاغتراب لكلا المرحلتين الأولى والثانية معًا.

شروط تقليل الاغتراب 2024

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. المنطقة الجغرافية: يجب أن يكون الطلب ضمن المنطقة الجغرافية (أ).

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. التحويل: يمكن إجراء التحويل لمرة واحدة فقط، ولا يُسمح بالتحويل الثلاثي.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. المفاضلة: سيتم المفاضلة بين الطلاب بناءً على مجموع الدرجات.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. الشروط الإضافية: يجب استيفاء الشروط الإضافية الخاصة بالكلية مثل اجتياز اختبار القدرات إذا كان مطلوبًا.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. التحويل الإلكتروني: يتم إجراء التحويلات إلكترونيًا فقط، ولا توجد تحويلات ورقية.

شروط تقليل الاغتراب 2024 .. مرحلة ثالثة: سيتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بنفس الشروط.

رابط تقليل الاغتراب 2024

لتقديم طلب تقليل الاغتراب، يجب اتباع الخطوات التالية عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. الضغط على «خدمات تنسيق الثانوية العامة».

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. اختيار «تقليل الاغتراب»

. خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. تحديد الشهادة الحاصل عليها الطالب.

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. الضغط على «اختيار قائمة جديدة».

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. الضغط على «تقليل الاغتراب».

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. اختيار الكلية أو التخصص أو المعهد المرغوب فيه.

خطوات تقديم طلب تقليل الاغتراب .. طباعة ورقة التحويل.

استخراج بطاقة الترشيح

إذا قرر الطالب عدم التقديم لتقليل الاغتراب، يمكنه استخراج بطاقة الترشيح النهائية عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري. الضغط على عبارة «طباعة الترشيح».

بهذه الخطوات يمكن للطلاب إدارة خياراتهم بشكل فعال والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات المطلوبة في تنسيق الجامعات.

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