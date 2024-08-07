استعلم الآن.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

مسابقة التربية والتعليم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة من قبل المعلمين حيث يسعى الجميع للحصول على معلومات دقيقة إجراءات المتعلقة بها، وتوفر وزارة التربية والتعليم رابطًا إلكترونيًا مخصصًا يمكن للمعلمين من خلاله متابعة النتائج بكل سهولة.

يهدف هذا الرابط إلى تسهيل الوصول إلى الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024 لذلك يستعرض “الموجز” طريقة الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي الخاص بالمعلم لمعرفة نتيجة المسابقة التي تقدم إليها وحقه في التعليم ليصبح معلم بأحد مدارس وزارة التربية والتعليم.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم بالرقم القومي 2024 عبر بوابة مصر الرقمية، ويمكن للمستخدمين متابعة النتائج باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط التالي: بوابة الوظائف الحكومية.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم ورقم التقديم الذي حصل عليه أثناء التسجيل.

النقر على زر "استعلام" لعرض النتيجة.

سيظهر نتيجة الاستعلام إما بالقبول أو الرفض بناءً على البيانات المدخلة.

رابط الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم

يمكنك الدخول على رابط الاستعلام عن مسابقة التربية والتعليم من خلال الضغط على هذا الرابط من هنــــــــــــــــا ويمكن للمعلم معرفة نتيجة قبوله كمعلم بوزارة التربية والتعليم من خلال رابط الاستعلام الرسمي.

موعد نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024

أتاح الجهاز المركزي للإدارة موعد نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2024 حيث قد بدأ الاستعلام ومن المقرر أن يعلن عن مسابقة جديدة لتقديم المعلمين الذين لما يجتازوا الاختبارات وللمعلمين الذين يردون التقديم لوظيفة معلم.

شروط التقدم لوظائف مسابقة التربية والتعليم

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية، ما لم يكن قد رد اعتباره.

ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمضِ 4 سنوات على صدوره.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة في تاريخ نشر الإعلان.

الحصول على مؤهل عالٍ تربوي أو دبلوم تربوي لغير خريجي كلية التربية.

أن يكون التقدير العام مقبولًا فأعلى.

اجتياز كافة الاختبارات التي وضعتها الوزارة.

اجتياز التدريب اللازم.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

سداد مبلغ 26 جنيه لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أن يكون خريج الشعب والأقسام المطلوبة.

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