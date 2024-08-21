قرارات جديدة من وزارة التربية والتعليم بشأن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم قرارًا بشأن نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، بحيث يُجرى الامتحان الأول في نهاية الفصل الدراسي الأول، والامتحان الثاني في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن من المقرر تنظيم امتحان دور ثان للطلاب الذين لا يجتازون النسبة المطلوبة للنجاح، ويُعتبر اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى، وكان القرار يمثل عقد امتحانين لكل من الصفين الأول والثاني الثانوي.

الصفين الأول والثاني الثانوي

توجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إجمالي الدرجة لكل مادة دراسية أو نشاط تربوي سيتم تحديده بحساب متوسط درجات الفصلين الأول والثاني، مع مراعاة النهايات الكبرى والصغرى لكل مادة، وستشمل التعديلات إلغاء تدريس مادة الجغرافيا لطلاب الصف الأول الثانوي ابتداءً من العام المقبل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر الأخذ في الاعتبار النهايات الكبرى والصغرى لكل مادة، مع التأكيد على أن جميع المواد والأنشطة الدراسية تشمل نظام النجاح والرسوب، لذلك يستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن مواد الصف الأول الثانوي:

الصفين الأول والثاني الثانوي

مواد الصف الأول الثانوي بالنظام الجديد

اللغة العربية: 5 حصص، 80 درجة، درجة النجاح من 40، إجمالي الساعات 129.

اللغة الأجنبية الأولى: 5 حصص، 60 درجة، درجة النجاح من 30، إجمالي الساعات 129.

التاريخ: 5 حصص، 60 درجة، درجة النجاح من 30، إجمالي الساعات 129.

الرياضيات: 5 حصص، 60 درجة، درجة النجاح من 30، إجمالي الساعات 129.

العلوم المتكاملة: 5 حصص، 60 درجة، درجة النجاح من 30، إجمالي الساعات 129.

الفلسفة والمنطق: 4 حصص، 60 درجة، درجة النجاح من 30، إجمالي الساعات 103.

المواد الغير مضافة للمجموع بالصف الأول الثانوي العام

التربية الدينية: حصتان، 40 درجة، درجة النجاح من 20، إجمالي الساعات 51.5.

اللغة الأجنبية الثانية: حصتان، 40 درجة، درجة النجاح من 20، إجمالي الساعات 51.5.

التربية الرياضية: حصة واحدة، 10 درجات، درجة النجاح من 5، إجمالي الساعات 26.

التربية الوطنية: حصة واحدة، 10 درجات، درجة النجاح من 5، إجمالي الساعات 26.

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