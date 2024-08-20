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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

لينك موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الابتدائي والثانوي

موقع وزارة التربية
موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس

يتزاد البحث خلال الساعات الأخيرة عن موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس من قِبل أولياء الأمور والطلاب لمعرفة نتيجة القبول بالمدارس والتي تقدم إليها ألكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس والذي كثر عليه البحث خلال الأيام الأخيرة لمعرفة نتائج القبوا قبل بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس 2025، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة يوم 21 سبتمر من العام الحالي.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 

يمكنك الحصول على  موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس لمعرفة تنسيق القبول بالمدارس بالإضافة إلى التقديم إلى المدارس الرسمية واللغات التابع لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــــــــا.

 موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس 

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الابتدائية

لتقديم طلبات الالتحاق بالمدارس عبرموقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس الابتدائية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • زيارة الموقع الرسمي: انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــــا
  • الدخول إلى قسم الخدمات: ابحث عن قسم الخدمات الإلكترونية أو قسم تسجيل الطلاب.
  • اختيار خدمة تسجيل الطلاب: اختر خدمة "تقديم المدارس الابتدائية" أو ما يشابهها من الخيارات المتاحة.
  • إدخال البيانات: قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي للطفل وبيانات ولي الأمر.
  • اختيار المدرسة: حدد المدرسة التي ترغب في تقديم طلب الالتحاق بها.
  • مراجعة البيانات: تأكد من صحة البيانات المدخلة.
  • تقديم الطلب: اضغط على زر "تقديم" أو "إرسال" لإتمام عملية التسجيل.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024


يمكن الدخول عبر رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــا 

موقع وزارة التربية والتعليم تقديم المدارس


فور تسجيل البيانات على رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم  من هنــــــــــــــا  حيث تتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة.

لينك تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني

يمكنك معرفة نتيجة القبول بالصف الأول الثانوية من خلال زيارة موقع مرحلة الثانوية من هنـــــــــــــــــــــــــا 

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