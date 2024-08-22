بالنظام الجديد.. موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 بالمدارس الحكومية

يشهد البحث عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025 للمدارس الحكومية بالنظام الجديد ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك عقب إعلان الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعادة هيكلة الثانوية العامة وإجراء تعديلات جوهرية على نظامي الدراسة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

العام الدراسي الجديد 2025

وفي هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" لقرائه تقريرًا مفصلًا حول موعد بدء الدراسة لعام 2025 بالنظام الجديد، في إطار الخدمات المستمرة التي يوفرها للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وكل المهتمين بالشأن التعليمي في مصر.

موعد بدء الدراسة 2025 بالنظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 في المدارس الحكومية والخاصة، حيث من المقرر أن تبدأ يوم السبت 21 سبتمبر 2024 وتنتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025، وذلك على مدار 35 أسبوعًا. ستُوزع المناهج الدراسية على الفصلين الدراسيين بما يتناسب مع الجدول الزمني.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول في 21 سبتمبر 2024 وينتهي يوم الخميس 23 يناير 2025، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير 2025. أما الفصل الدراسي الثاني، فيبدأ يوم السبت 8 فبراير 2025 وينتهي يوم الخميس 5 يونيو 2025. ستبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 24 مايو 2025.

أما امتحانات الدبلومات الفنية، فستبدأ يوم السبت 31 مايو 2025، فيما تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 14 يونيو 2025.

ستمتد إجازة نصف العام لمدة أسبوعين، تبدأ من يوم السبت 25 يناير 2025 وتنتهي يوم الخميس 6 فبراير 2025. تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس الخاصة، والمدارس الخاصة للغات.

إجراءات التعليم للعام الدراسي الجديد 2024/2025

في سياق متصل، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهات عاجلة إلى المديريات التعليمية في جميع محافظات مصر، استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2025، المقرر أن يبدأ في 8 سبتمبر المقبل للمدارس الدولية و21 سبتمبر للمدارس الرسمية والخاصة. جاءت هذه التوجيهات كما يلي:

الزي المدرسي الموحد: الالتزام بالزي المدرسي الموحد لضمان الانضباط داخل المدارس، مع عدم إجبار الطلاب على شراء الزي من أماكن معينة.

مكافحة الدروس الخصوصية: تعزيز الجهود لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، خاصة المعلمين المتغيبين عن المدرسة، مع التأكيد على الالتزام بجداول الحصص المدرسية.

تأمين المدارس: التنسيق الكامل مع مديريات الأمن لوضع خطة لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وضمان مناخ آمن للطلاب والمعلمين خلال فترة الدراسة والامتحانات.

محيط المدرسة: التعاون مع رؤساء الأحياء لضمان سلامة محيط المدارس، والتأكد من خلوه من المصارف ومخلفات المياه الراكدة، والحفاظ على نظافة المدارس من الخارج.

إدارة الأزمات: التنسيق مع الإدارة العامة للأمن في الوزارة لتفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث، والإبلاغ عن أي مخالفات أخلاقية.

التعامل مع أولياء الأمور: الحرص على حسن معاملة أولياء الأمور، وتخصيص مواعيد محددة لزيارتهم للمدارس لمتابعة أبنائهم تربويًا.

منع تحصيل الأموال: حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، مع إحالة المخالفين للمساءلة القانونية فورًا.

حظر التدخين: منع التدخين داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية، مع اتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين.

تسجيل الغياب: التأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيًا وبالسجلات المخصصة لذلك، وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية.

إجراءات أمنية إضافية: التنبيه على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب بعد انتهاء طابور الصباح، وإحكام الإشراف عليها، والتأكد من هوية الزائرين قبل السماح لهم بالدخول.

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