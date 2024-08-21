اعرف خطوات ومواعيد التقديم في كلية الشرطة لعام 2024

التقديم في كلية الشرطة .. تنشر “الموجز” خطوات ومواعيد التقديم إلي كلية الشرطة لعام 2024 حيث أصدرت وزارة الداخلية إعلانا بشأن إجراءات تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة، والمكان الذي سوف يعقد به الاختبارات، حيث يمكن الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات من البوابة رقم (5) بالأكاديمية وذلك بداية من من الساعة 6 صباحًا.

للتقدم بكلية الشرطة يجب على الطلاب اتباع الإجراءات المحددة:

مواعيد التقديم في كلية الشرطة

خريجو 2023:

الشهادات المقبولة في التقديم في كلية الشرطة : الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الأجنبية، مدارس STEM، والمستوى الجامعي في التخصصات المطلوبة.



فترة التقديم في كلية الشرطة : من 21 يوليو 2024 حتى 15 أغسطس 2024.

خريجو 2024:

الشهادات المقبولة في التقديم في كلية الشرطة : الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الأجنبية، مدارس STEM.



فترة التقديم في كلية الشرطة : من 1 أغسطس 2024 حتى 29 أغسطس 2024.



موقف خريجو الحقوق والتربية الرياضية من التقديم في كلية الشرطة :

فترة التقديم في كلية الشرطة : من 1 أغسطس 2024 حتى 12 سبتمبر 2024.

إجراءات التقديم في كلية الشرطة :

التسجيل عبر الإنترنت:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية



إدخال الرقم القومي ورقم الجلوس ورقم الهاتف.



اختيار يوم لأداء اختبار القدرات.

التحضير للاختبارات الخاصة بالتقديم في كلية الشرطة:



الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة : 4 صور مقاس 4x6، شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، شهادة الثانوية العامة أو بيان درجات معتمد، والفيش الجنائي.



الاختبارات تشمل: اختبار القدرات، المقاس، القوام، الكشف الطبي، النفسي، والرياضي.

النتائج والإعادة:

متابعة النتائج عبر الموقع الإلكتروني.



في حالة الرسوب، يمكن التقدم لإعادة الاختبارات وفقًا للإجراءات المحددة.

طلاب الدبلومات الأجنبية والثانوية العامة من الخارج:



التقديم في كلية الشرطة: يتم بنفس المواعيد المحددة لطلبة الثانوية العامة، مع ضرورة تقديم شهادة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

لمعرفة المزيدمن التفاصيل بشأن التقديم في كلية الشرطة يمكنك زيارة موقع وزارة الداخلية.



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