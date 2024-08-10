طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية المصرية.. يواجه السائقون بـ مختلف أنحاء العالم، عدد من المخالفات المرورية ويلجأون لـ تسجيل الدخول لوزارة الداخلية مما يسب لهم الإزعاج، وخاصةً عندما تكون المخالات غير متوقعة. حيث تكمن إحدى أهمّ معضلات هذه المخالفات في تراكمها دون أي علم من السائق، الأمر الذي يُعرّضه لدفع غرامات باهظة أو حتّى حجز سيارته.

تسجيل الدخول لموقع وزارة الداخلية

ولحسن الحظ كانت وفرت وزارة الداخلية المصرية، خدمة مميزة تتيح للمواطنين الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، وذلك باستخدام رقم لوحة السيارة فقط، وتأتي هذه الخدمة المقدمة من وزارة الداخلية حل مثاليّ للتخلص من مشكلة المخالفات المفاجئة، وبالتالي يُتيح ذلك للسائقين أن يطمئنوا على حالة سياراتهم، بما في ذلك تسديد أي مخالفات مستحقة في أسرع وقت ممكن.

مميزات الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور عبر موقع وزارة الداخلية

تُقدم وزارة الداخلية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن مخالفات المرور، والتي يتوافر بها العديد من المزايا التي تجعلها خيارًا مثاليًا للسائقين، ونذكر من أهمها:

السهولة والبساطة: حيث تتيح الخدمة إمكانية الاستعلام، عن المخالفات المرورية بسهولة ويسر من خلال خطوات بسيطة ودون الحاجة إلى زيارة أقسام المرور أو مراكز الخدمات الحكومية.

تتيح الخدمة إمكانية الاستعلام، عن المخالفات المرورية بسهولة ويسر من خلال خطوات بسيطة ودون الحاجة إلى زيارة أقسام المرور أو مراكز الخدمات الحكومية. السرعة والكفاءة: تحقق الخدمة نتائج الاستعلام فورا، ممّا يُتيح للسائق معرفة ما إذا كانت هناك أيّ مخالفات مسجلة على سيارته بشكل فوري.

تحقق الخدمة نتائج الاستعلام فورا، ممّا يُتيح للسائق معرفة ما إذا كانت هناك أيّ مخالفات مسجلة على سيارته بشكل فوري. المجانية: تعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، مجانية تمامًا، ولا تتطلب دفع أي رسوم أو تكاليف إضافية.

تعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، مجانية تمامًا، ولا تتطلب دفع أي رسوم أو تكاليف إضافية. الدقة: تضمن هذه الخدمة تحقيق الدقة في المعلومات المعروضة، ليتمّ استخراجها من قاعدة بيانات رسمية لوزارة الداخلية المصرية.

تضمن هذه الخدمة تحقيق الدقة في المعلومات المعروضة، ليتمّ استخراجها من قاعدة بيانات رسمية لوزارة الداخلية المصرية. الوفرة يمكن الوصول إلى الخدمة والاستعلام عن المخالفات في أيّ وقت ومن أيّ مكان، الأمر الذي يُتيح للسائقين المرونة في متابعة حالة سياراتهم.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة عبر موقع وزارة الداخلية

زيارة موقع وزارة الداخلية المصرية: http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

الضغط على أيقونة "خدمات المرور".

اختيار خدمة "الاستعلام عن مخالفات المرور".

إدخال رقم لوحة السيارة.

إدخال الرقم القومي لصاحب السيارة.

النقر على زر "استعلام".

تظهر جميع مخالفات المرور المسجلة على السيارة، مع وضع تفاصيل كل مخالفة مثل نوعها وتاريخها وقيمة الغرامة.

تسجيل الدخول لموقع وزارة الداخلية

الاستعلام عن المخالفات بموقع وزارة الداخلية:

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية المصرية: http://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

اضغط على أيقونة "خدمات المرور".

اختر خدمة "استعلام عن مخالفات المرور".

أدخل رقم لوحة السيارة ورقمك القومي.

انقر على زر "استعلام".

بوابة مصر الرقمية:

يمكنك تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية: https://digital.gov.eg/

الضغط على أيقونة "مركباتي"

اختر خدمة "الاستعلام عن مخالفات المرور".

أدخل رقم لوحة السيارة.

النقر على "بدء الخدمة".

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