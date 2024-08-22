ما هي شروط وإجراءات المعلمين.. ورابط التعاقد بالحصة وزارة التربية والتعليم

يبحث طلاب الثانوية العامة عن شروط وإجراءات التعاقد بالحصة وزارة التربية والتعليم حيث يأتي ذلك في إطار لسد العجز في الكوادر التعليمية وضمان توفير تعليم متميز للطلاب، لذلك يتسأل المعلمين عن موعد فتح باب التعاقد.

التعاقد بالحصة

ويستعرض “الموجز” عن كافة تفاصيل التعاقد بالحصة وزارة التربية والتعليم حيث أعلنت فتح باب التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة، وتأتي هذه الإجراء ضمن استراتيجيات الوزارة لتحسين جودة التعليم والتغلب على التحديات المتعلقة بنقص المعلمين في المدارس المختلفة.

التعاقد بالحصة وزارة التربية والتعليم

يستهدف نظام التعاقد بالحصة وزارة التربية والتعليم للمعلمين في التخصصات الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمعلمين في المدارس التي تحتاج إلى دعم إضافي.

يتضمن نظام التعاقد بالحصة وزارة التربية والتعليم أيضًا استقطاب معلمين من ذوي المؤهلات المناسبة، وذلك لضمان تغطية كافة التخصصات الدراسية ومواجهة النقص في أعداد المعلمين.

موعد التقديم للعمل بالحصة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التعاقد بالحصة مع المعلمين اعتبارًا من الثلاثاء 27 أغسطس 2024، يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية الوزارة لسد النقص في الكوادر التعليمية وضمان تغطية جميع التخصصات الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025

رابط التقديم للعمل بالحصة

لم تحدد وزارة التربية والتعليم حتى الآن طريقة التقديم للعمل بالحصة سواء إلكترونيًا أو من خلال التقدم بالملفات والمستندات إلى الإدارات التعلمية، ومن المقرر توضيح هذا قبل اقتراب موعد تقديم المعلمين.

شروط التعاقد بالحصة

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي مناسب للتدريس، مثل خريجي كليات التربية أو

الآداب أو أي مؤهل عالي مناسب للتدريس مع دبلوم عام في التربية.

يجب أن يكون المتقدم غير ملتحق بأي عمل دائم أو لديه عقود أخرى قائمة.

المعلمون المحالون إلى المعاش يجب ألا يتجاوز عمرهم 63 عامًا.

تفضيل المعلمين ذوي الخبرة السابقة في أعمال التدريس، والأقدم تخرجًا والأكبر سناً.

الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين بالحصة

طلب التعاقد: يجب تقديم طلب مكتوب باسم مدير عام الإدارة التعليمية المعنية.

المؤهل الدراسي: أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع مع تقديم عدد 2 صورة منها.

إثبات الخبرة: تقديم مستند يثبت وجود خبرة سابقة في التدريس.

بطاقة الرقم القومي: عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

شهادات الخدمة: شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

شهادة الميلاد: عدد 2 صورة من شهادة الميلاد.

دوسيه بلاستيك: وضع جميع المستندات في دوسيه بلاستيك لتسهيل مراجعتها.

إقرار التعاقد: إقرار يوضح عدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين أو التعاقد الثابت.

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