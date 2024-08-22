بأمر وزير التربية والتعليم.. منع دخول مندوبي الكتب الخارجية للمدارس وتوزيع هدايا الدعاية

أرسل وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، توجيهات بشأن توزيع الكتب الخارجية ودخول مندوبيها إلى المدارس وتقديم أي هدايا للعاملين أو الطلاب حيث شدد على ضرورة منع مندوبي المبيعات والدعاية.

يستعرض "الموجز" تفاصيل توجيهات وزير التربية والتعليم بشأن الكتب الخارجية، إضافةً إلى القرارات المتعلقة حيث أكد على ضرورة منع استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب غير تلك التي تصدرها الوزارة.

وزير التربية والتعليم

منع دخول الكتب الخارجية للمدارس

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الكتب الخارجية المتاحة حاليًا في السوق لا تتماشى مع المناهج الجديدة التي اعتمدتها الوزارة للعام الدراسي 2024-2025، حيث لم يتقدم أي ناشر للحصول على ترخيص لطباعة كتب خارجية للمرحلة الثانوية من الوزارة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن هدف إعادة هيكلة التعليم الثانوي هو تحسين جودة التعليم وفقًا للمعايير العالمية، مما يتيح للمعلم وقتًا كافيًا لتدريس المنهج وتنمية مهارات الطلاب، مشددًا على أهمية توازن المحتوى التعليمي وعدم تكراره لضمان عدم تحميل الطلاب عبئا معرفيًا إضافيًا.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن الكتب الخارجية الحالية لم تُحدث لتتماشى مع التعديلات الجديدة، مما يجعل شراءها غير مفيد نظرًا لأسعارها المرتفعة.

وزير التربية والتعليم

أبرز تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن الكتب الخارجية

منع دخول مندوبي المبيعات: حظر دخول مندوبي توزيع الكتب الخارجية إلى المدارس أو تقديم أي هدايا للعاملين أو الطلاب.

حظر الترويج للكتب غير المعتمدة: منع استخدام أو ترويج أي مقررات دراسية أو كتب بخلاف تلك الصادرة عن الوزارة.

مطابقة الكتب للمناهج الجديدة: الكتب الخارجية الحالية لا تتطابق مع المناهج الجديدة المعتمدة للعام الدراسي 2024-2025.

عدم ترخيص كتب خارجية: لم يتقدم أي ناشر للحصول على ترخيص لطباعة كتب خارجية للمرحلة الثانوية من الوزارة.

تحسين جودة التعليم: إعادة هيكلة التعليم الثانوي لتحسين الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

توفير وقت كافٍ للمعلمين: ضمان أن يكون للمعلم وقت كافٍ لتدريس المنهج وتنمية مهارات الطلاب.

توازن المحتوى التعليمي: التأكيد على أن المحتوى التعليمي يكون متوازنًا وخاليًا من التكرار لتجنب تحميل الطلاب عبءًا معرفيًا إضافيًا.

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