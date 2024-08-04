تكثيف التسجيل في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ندوة توعية للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتكثيف التسجيل في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بديوان عام المحافظة، حضر الندوة السفير هشام بدر، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وعمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، ونرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

تحقيق "رؤية مصر 2030" والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

أكد محافظ القاهرة أن الدورة الثالثة للمبادرة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتنفيذ "رؤية مصر 2030"، وخاصة البنود المتعلقة بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة حياة المواطنين. كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" وتنفيذ المبادرات الرئاسية البيئية مثل "100 مليون شجرة".

دعم المشاركة المجتمعية

وأضاف محافظ القاهرة أن المبادرة تمثل نموذجًا متميزًا لمشاركة المجتمع المدني، سواء من المواطنين أو الجمعيات الأهلية، بهدف توفير فرص عمل وتنفيذ مشروعات ذكية متوافقة مع البيئة. كما وجه رؤساء الأحياء بنشر الوعي بأهمية المشاركة في المبادرة من خلال عقد لقاءات وندوات توعية.

إشادات بنجاح المبادرة ودعوة للمشاركة الفاعلة

أشار المحافظ إلى النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في الدورتين السابقتين، حيث حفزت الأفكار الإبداعية ووفرت حلولًا بيئية مبتكرة. ودعا كافة الفئات من أبناء محافظة القاهرة وهيئاتها المختلفة إلى المشاركة الفاعلة في الدورة الثالثة من المبادرة، مشددًا على أهمية البعد البيئي في جذب الاستثمار وتحسين المستوى الاقتصادي.

تعزيز جهود التحسن البيئي

أكد د. إبراهيم صابر أن محافظة القاهرة ستعمل على تحقيق نقلة نوعية في مجال التحسن البيئي وزيادة المساحات الخضراء والتشجير. وأضاف أن استمرار المبادرة في دورتها الثالثة سيعزز من جهود المحافظة في هذا الصدد.

استعراض النجاحات السابقة

خلال الندوة، استعرض أصحاب بعض المشروعات الفائزة في الدورتين السابقتين النجاحات التي حققتها مشروعاتهم وتضاعف الاستثمارات فيها. كما قدم فريق من ذوي الهمم مشروع "المدينة المثالية"، الذي يهدف لإقامة مدينة تعتمد على الطاقة البديلة ومصادر مياه غير تقليدية واستخدام الطاقة الشمسية وعمليات إعادة التدوير.

الفئات المستهدفة والتسجيل الإلكتروني

تشمل الفئات المستهدفة في المبادرة المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. يتم التقديم للمشاركة في المبادرة إلكترونيًا عبر الرابط (http://Www.sgg.eg) حتى نهاية أغسطس الجاري، على أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

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