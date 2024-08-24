بإجابات اللغة العربية.. شاومينج تزعم تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.. والتعليم تحقق

زعمت جروبات الغش شاومينج بتداول صور من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالإجابات حيث يُقال إنها تخص امتحان اللغة العربية الذي يجريه الطلاب حاليًا، وبدأت الجروبات في استقطاب أعداد من الطلاب للدخول عبر الجروب بمبلغ مالي.

ويستعرض “الموجز” كافة التفاصيل عن حقيقة تداول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بالإجابات، بالإضافة إلى معرفة حقيقة ما تداول عبر جروب شاومينج والمجموعات التي تسرب امتحان اللغة العربية.

صور امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

صور امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

وتعمل فرق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم الآن على تتبع الصور المتداولة على تليجرام من امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني للتحقق من صحتها وتحديد هوية الشخص الذي صورها ونشرها، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون مكافحة الغش في الامتحانات.

رسائل تحريضية من جروبات الغش شاومينج

في الوقت ذاته، أرسلت جروبات الغش شاومينج على تليجرام رسائل تحريضية لطلاب الثانوية العامة 2024 مع بدء أول امتحان في الدور الثاني، حيث طلبت منهم إرسال صور الامتحان مع وعود بإخفاء الباركود.

صور امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

تحذيرات من وزارة التربية والتعليم

وقد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع طلاب الثانوية العامة من الانسياق وراء هذه الدعوات التحريضية، مؤكدين أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي طالب يحاول تصوير امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024، بما في ذلك تحرير محاضر غش فورية وتطبيق القانون عليه.

بدأ امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2024 في جميع لجان الامتحانات بمحافظات الجمهورية منذ التاسعة صباحًا، ويستمر لمدة ثلاث ساعات حتى الثانية عشرة ظهرًا، كما بدأ طلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان اللغة العربية الورقة الأولى.

كما بدأ طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم اللغة الإنجليزية، جميعها مستمرة من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

صور امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

إجراءات صارمة بعد محاولات تسريب امتحانات الثانوية العامة

وفي سياق متصل، حاولت مجموعات الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الأول تسريب الأسئلة، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد المسربين، وقد تم القبض على شقيقين كانا يمارسان النصب والاحتيال بتسريب امتحانات الثانوية العامة ونشرها عبر صفحة على فيسبوك.

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