تعرف علي خطوات توزيع درجات تقييمات أولى وثانية ثانوى بالعام الجديد 2025

تنشر “الموجز” توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد .

توزيع درجات توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي:

توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي .. تُحسب درجة كل مادة بنسبة 100%.

تقييم الفصل الدراسي:

النسبة الإجمالية للتقييم: 30% من درجة المادة لكل فصل دراسي.

اختبارات الفصل الدراسي الأول:



توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي .. اختبار الشهر الأول: يُحسب بنسبة 15% من درجة المادة، وفقًا لما درسه الطالب.



توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي .. اختبار الشهر الثاني: يُحسب بنسبة 15% من درجة المادة، وفقًا لما درسه الطالب.



توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي .. اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول: يُحسب بنسبة 30% من درجة المادة.



توزيع درجات الصفين الأول والثاني الثانوي .. إجمالي الاختبارات خلال الفصل الدراسي: 60% من الدرجة الكلية للمادة.



تقييم أعمال السنة:

يُخصص 40% من درجة التقييم لأعمال السنة، والتي تُوزع كالتالي: السلوك والمواظبة: 10%. كشكول الحصة والواجب: 15%. التقييم الأسبوعي: 15%.



احتساب درجات الطالب:

يتم حساب مجموع درجات الطالب في المادة الواحدة من خلال ضرب متوسط درجة الطالب في النهاية العظمى للمادة، ثم تقسيم الناتج على 100.

تطوير الثانوية العامة في مصر يعد من الأولويات الأساسية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من الخطوات والإصلاحات في هذا المجال.



وزارة التربية والتعليم



فيما يلي أبرز عناصر تطوير الثانوية العامة في مصر:



1. إصلاحات نظام التقييم

نظام التقييم الجديد: تم إدخال تغييرات على نظام التقييم ليشمل اختبارات قياس مستوى الطالب في نهاية كل فصل دراسي، بدلاً من الاعتماد الكامل على امتحانات نهاية العام.



الأسئلة متعددة الخيارات: تم إدخال الأسئلة متعددة الخيارات في الامتحانات لتحسين تقييم الفهم بدلاً من الحفظ.



2. تحديث المناهج الدراسية



مناهج تفاعلية: تطوير المناهج لتكون أكثر تفاعلية وملاءمة للتطورات العلمية والتقنية. التركيز على إدخال مفاهيم حديثة ومتطورة.



تنمية المهارات: تضمين محتوى يركز على تطوير مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات.

3. التكنولوجيا في التعليم



المنصات الرقمية: استخدام منصات تعليمية رقمية للتدريس والتقييم، مما يسمح للطلاب بالوصول إلى المحتوى التعليمي عبر الإنترنت.



الاختبارات الإلكترونية: التحول إلى اختبارات إلكترونية لتسهيل عملية التصحيح وتوفير الوقت.

4. تدريب وتأهيل المعلمين

برامج تدريبية: تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتحسين مهاراتهم في تدريس المناهج الجديدة وتطبيق طرق تدريس مبتكرة.



تطوير كفاءات: تعزيز كفاءات المعلمين في استخدام التكنولوجيا التعليمية وأساليب التدريس الحديثة.

5. تعديل نظام التعليم

التعليم الفني: تحسين وتطوير التعليم الفني كجزء من منظومة الثانوية العامة لتوفير مسارات تعليمية مهنية تناسب سوق العمل.

التوجيه والإرشاد: تعزيز برامج التوجيه والإرشاد للطلاب لمساعدتهم على اختيار المسارات التعليمية المناسبة.

6. الاستفادة من التجارب الدولية

التجارب العالمية: دراسة التجارب الدولية في أنظمة التعليم الثانوي وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع السياق المصري.

الشراكات: التعاون مع منظمات دولية ومؤسسات تعليمية عالمية لتبادل الخبرات.

7. مبادرات خاصة

مبادرة "بداية": مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، التي تشمل برامج رياضية وصحية للطلاب.



مبادرات تنمية الوعي: برامج توعية تهدف إلى بناء شخصية الطلاب وتعزيز القيم الوطنية.

هذه الخطوات تسعى إلى تحقيق تحسين شامل في جودة التعليم الثانوي في مصر، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية والتحديات المستقبلية.

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