كل ما تريد معرفته المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع في الثانوية العامة

المواد الأساسية التي تضاف للمجموع الكلي .. لا تزال حالة الجدل مستمرة بشأن قرار وزير التربية والتعليم ، محمد عبد اللطيف، والذي حدد نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوية العامة، والذي سيتم تطبيقه اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025.

يهدف القرار والذي تنشر “الموجز” أبرز التفاصيل المتعلقة به إلى تنظيم مواد الدراسة وتقييم الطلاب في الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، وفقاً للجدول التالي:

نظام الدراسة والتقييم للصف الأول الثانوي:



أولاً: المواد الأساسية التي تضاف للمجموع الكلي:



المواد الأساسية التي تضاف للمجموع الكلي .. اللغة العربية



المواد الأساسية التي تضاف للمجموع الكلي ..اللغة الأجنبية الأولى



المواد الأساسية التي تضاف للمجموع الكلي .. التاريخ



المواد الأساسية التي تضاف للمجموع الكلي .. الرياضيات



المواد الأساسية التي تضاف للمجموع الكلي .. العلوم المتكاملة



المواد الأساسية التي تضاف للمجموع الكلي .. الفلسفة والمنطق



وزير التربية والتعليم

ثانياً: المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع الكلي:



المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع .. اللغة الأجنبية الثانية



المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع ..التربية الرياضية



المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع .. التربية الدينية



المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع .. التربية الوطنية

نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي:

أولاً: الشعبة العلمية:

نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة اللغة العربية



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة اللغة الأجنبية الأولى



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة الرياضيات



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة الأحياء



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة الكيمياء



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة الفيزياء

ثانياً: الشعبة الأدبية:

نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة اللغة العربية



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة اللغة الأجنبية الأولى



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة التاريخ



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة الجغرافيا



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة علم النفس



نظام الدراسة والتقييم للصف الثاني الثانوي .. مادة الرياضيات



ثالثاً: المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع الكلي لكلا الشعبتين :



المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع الكلي .. مادة التربية الدينية



المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع الكلي .. مادة اللغة الأجنبية الثانية



المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع الكلي .. مادة التربية الرياضية



المواد الأساسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع الكلي .. مادة التربية الوطنية

نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي:

أولاً: للشعبة العلمية:

نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة اللغة العربية



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة اللغة الأجنبية الأولى



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة الأحياء



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة الكيمياء



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة الفيزياء

ثانياً: لشعبة الرياضيات:

نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة اللغة العربية



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة اللغة الأجنبية الأولى



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة الرياضيات



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة الكيمياء



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة الفيزياء

ثالثاً: للشعبة الأدبية:

نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة اللغة العربية



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة اللغة الأجنبية الأولى



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة التاريخ



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة الجغرافيا



نظام الدراسة والتقييم للصف الثالث الثانوي .. مادة الإحصاء

رابعاً: المواد العامة التي تعتبر مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع الكلي:



المواد العامة التي تعتبر مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع .. التربية الدينية



المواد العامة التي تعتبر مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع .. اللغة الأجنبية الثانية



المواد العامة التي تعتبر مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع .. التربية الرياضية



المواد العامة التي تعتبر مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع .. التربية الوطنية

الأنشطة التربوية:

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشعبتيهما، والصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، يمكنهم اختيار نشاط تربوي واحد لممارسته، دون أن تضاف درجته للمجموع الكلي. الأنشطة تشمل:

التربية الفنية



التربية الموسيقية



الاقتصاد المنزلي



الكشافة والمرشدات



المسرح والتمثيل



الصحافة والإذاعة



خدمة المجتمع وتنمية البيئة



النشاط العلمي الإبداعي



المطالعة والمكتبات

مواد التربية المهنية:

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والصف الثالث الثانوي بشعبه العلمية والأدبية، يمكنهم اختيار مادة واحدة من المواد التالية لدراستها:

تكنولوجيا الصناعة



تكنولوجيا الزراعة



تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات

يتم الامتحان في هذه المواد تحريرياً وعملياً في نهاية كل فصل دراسي للصفين الأول والثاني الثانوي، بينما يتم الامتحان عملياً فقط للصف الثالث الثانوي، ولا تضاف درجات هذه المواد للمجموع الكلي.

التنفيذ الفعّال لهذه الأنظمة الجديدة يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير تقييم عادل وشامل للطلاب في مختلف الصفوف الدراسية.

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